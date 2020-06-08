Пн, 8.06.2020
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  • Эльмар Вахер: стрелок из Лихула произвел десятки выстрелов из трех единиц оружия
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Эльмар Вахер: стрелок из Лихула произвел десятки выстрелов из трех единиц оружия

Elmar Vaher.

ФОТО: Madis Veltman

Как сказал гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, использовавший три единицы оружия стрелок из Лихула произвел десятки выстрелов.

Вахер сообщил в понедельник журналистам, что у стрелка Лихула было в общей сложности четыре единицы легального огнестрельного оружия, полиция забрала все. В субботу вечером стрелявший использовал три из них, и, по словам Вахера, полиция нашла четвертое оружие «в другом месте». 

По словам Вахера, мужчина в ночь на воскресенье сделал «десятки выстрелов».

По словам руководителя полиции, мужчина совершил преступление в одиночку. Вахер сообщил, что стрелок дал показания, он не стал комментировать их содержание.

По словам Вахера, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а экспресс-тест показал, что он также употреблял наркотики и седативные препараты.

Вахер добавил, что раненые дети поправляются, их состояние не очень хорошее, но угрозы жизни нет. 

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