Эльмар Вахер: стрелок из Лихула произвел десятки выстрелов из трех единиц оружия

Вахер сообщил в понедельник журналистам, что у стрелка Лихула было в общей сложности четыре единицы легального огнестрельного оружия, полиция забрала все. В субботу вечером стрелявший использовал три из них, и, по словам Вахера, полиция нашла четвертое оружие «в другом месте».

По словам Вахера, мужчина в ночь на воскресенье сделал «десятки выстрелов».

По словам руководителя полиции, мужчина совершил преступление в одиночку. Вахер сообщил, что стрелок дал показания, он не стал комментировать их содержание.

По словам Вахера, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а экспресс-тест показал, что он также употреблял наркотики и седативные препараты.