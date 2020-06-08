Фото и видео ⟩ МВД ужесточит условия получения разрешения на оружие

В понедельник министр внутренних дел Март Хельме сообщил журналистам, что представители министерства внутренних дел и полиции обсудили изменения условий выдачи разрешения на оружие и определили недостатки, которые необходимо исправить.

Говоря о стрельбе в Лихуле, Хельме сказал, что центральным вопросом является то, как «пистолет попал в руки такого человека».

По словам Хельме, в первую очередь необходимо составить список действий, при которых разрешение на оружие будет исключено. «Один большой недочет заключается в том, что, что если человек понес наказание, это трактуется как погашение», — сказал министр. По словам Хельме, в настоящее время возможна ситуация, когда судимое лицо имеет погашенное наказание, и тогда человек может вновь подать ходатайство на получение разрешения на оружие.

Вторым пунктом Хельме подчеркнул необходимость пересмотра регуляции, на основании которой полиция имеет право отказать в выдаче разрешения на оружие. Он привел в пример людей, о которых известно, что они регулярно употребляют алкоголь или наркотики.

В качестве третьего предложенного изменения Хельме указал, что в настоящее время ходатайствующий о получении разрешения на оружие может сам выбрать психолога, к которому следует обратиться. «Это по сути формально», — сказал Хельме, по словам которого, в будущем семейный врач должен будет направить ходатайствующего о получении разрешения на огнестрельное оружие к конкретным психологам, относительно которых будет исключить, что справка будет выдана формально.

Вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар дополнил, что процесс оценки психического здоровья необходимо адаптировать. По его словам, одной из возможностей является утверждение списка признаваемых государством экспертов.

По словам Коммусаара, условия, препятствующие выдаче разрешения на оружие, должны включать, например, наказание за преступления против жизни или здоровья, а также наказания за связанные с оружием и боеприпасами преступления, акты подрывной деятельность против государства и терроризм.

Он также считает необходимым перекрестное использование медицинских сертификатов, и в этом случае негативные решения также будут доступны для других предоставляющих лицензии.