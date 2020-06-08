Интервью с Ляэнаским префектом ⟩ Допрос окутан тайной, мотив неясен: что известно о стрельбе в Лихула

Сказанное на допросе лихуласким стрелком окутано тайной, а его мотив неясен в том числе полиции. Более того, Таррасте открыл огонь по автомобилю семьи почти через полчаса после того, как в 800 метрах от этого места убил преследовавшего его мотоциклиста, пишет Pärnu Postimees.
Также Ляэнеский префект Кайдо Кыплас не смог сказать, выразил ли Таррасте раскаяние. Однако известно, что опьянение Таррасте не было особенно сильным, когда он был задержан полицией.
Положительным моментом является то, что пострадавшие дети трех и пяти лет поправляются, и их жизни больше не угрожает опасность.
– Вы сказали, что мотив стрелка не стал известен в ходе допроса, но он все-таки ведь сказал что-то?
– Сказал, но эти заявления не могут быть обнародованы. Я скажу, однако, что мотив – почему он это сделал – непонятен. Теперь мы начинаем проверять его историю и связывать сказанное с фактами.
В общем-то, он внезапно начал стрелять. К сожалению, у него с собой оказалось оружие.
У него было с собой три единицы огнестрельного оружия. Также необходимо выяснить в ходе производства, почему человек ездил с тремя единицами огнестрельного оружия. Нам нужно прояснить это. К настоящему времени с момента происшествия не прошло 48 часов.
– Известно, что кроме алкоголя этот человек принимал успокоительные, но было ли что-нибудь еще?
– Мы сделали экспресс-тест. Что именно было у него в организме, установит экспертиза. Быстрый тест показывает, есть ли что-либо в организме, затем мы отправляем образец на экспертизу. В этом случае экспресс-тест подтвердил, что мужчина принимал лекарства.
– Может быть, вы уже узнали, есть ли у него рецепт на лекарство?
– Мы занимаемся этим. Это, безусловно, одна из тех вещей, которые полиция выясняет: были все же в его организме лекарства? Если да, были ли они куплены на законных основаниях?
– Мотивы стрелка пока не ясны, но помнит ли он, что вообще произошло?
– Мы не можем комментировать это. Поскольку это показания, данные подозреваемым в ходе предварительного следствия, мы не можем обнародовать их в данный момент.
– Что предшествовало прибытию Таррасте на автозаправочную станцию Olerex в Лихула?
– Утром он употреблял алкоголь. До сих пор не подтверждено, распивал ли он алкоголь с кем-либо, но мы думаем, что он делал это один. После этого он вечером сел в машину.
Он был допрошен прошлой ночью. Допрос закончился вчера около 21:30.
– Как долго он продолжался?
– Больше двух часов.
– Ходят слухи, что раньше он был не в состоянии дать показания.
– Это ложное предположение, которое распространилось в прессе. Могу сказать, что когда мы проверяли его ночью, мы выяснили, что он употреблял алкоголь. Это не было сильное опьянение. Конечно, допрос был отложен, не потому что он был не в форме, а потому, что мы не закончили работу на месте происшествия. Также не закончились обыски. Получение доказательств – работа на месте и обыски - было до этого, только тогда мы смогли допросить.
Также ясно, конечно, что человек должен быть трезвым, когда он подвергаются процессуальным действиям, в частности, допросу. В противном случае человек может не дать адекватных показаний.
– Таррасте выражал как-то сожаление, когда чиновники говорили с ним? Он раскаивался в совершенном?
– Мы не можем оценить поведение человека или субъективные эмоции. И мы не можем говорить о том, что в протоколе. Это может оказаться запутанным фактором и повлиять на судебное разбирательство, а также на сбор доказательств.
Ходят слухи, что одна из пуль попала в шлем полицейского. Это произошло не в перестрелке, начавшейся во время погони, пуля попала в патрульного полицейского, находившегося посреди дороги.
Этот полицейский не получил телесных повреждений, он был человеком на периметре, который не находился непосредственно в цепи событий. Другими словами: не во время погони. Это не сотрудник сил быстрого реагирования, а чиновник, работающий в патруле Хаапсалу.
– Вероятно, это был целенаправленный, преднамеренный выстрел.
– У нас есть мнение по этому поводу, но это еще предстоит выяснить. Важна экспертиза, а также связь показаний с ситуацией. Мы уточним эти факты в ходе разбирательства.
– Таким образом, вы не будете комментировать это подробно прямо сейчас.
– Да, это трудно сделать сейчас. Это было бы предположением, потому что у нас еще нет результатов экспертизы. Шлем отправлен на экспертизу, там можно многое выяснить.
– На стене спасательного здания Лихула два следа от пуль. Эти следы оставлены полицией или подозреваемым?
– Я подтверждаю, что в стене здания лихулаской команды есть два пулевых отверстия, одна из пуль была отправлена на экспертизу. Понятно, из чьего оружия она была выпущена. Смею глубоко сомневаться в том, что эта пуля была из пистолета полицейского, потому что полиция не стреляла в ту сторону.
– По слухам, раненые дети поправляются.
– Да, дети поправляются. Мы разговаривали с доктором вчера около десяти часов вечера. Они в стабильном состоянии. Их жизни больше не угрожает опасность. Полиция желает мальчика скорейшего выздоровления, а также их дедушке, у которого травма ноги.
– На месте происшествия были в одном месте принадлежащий стрелку Subaru, мотоцикл и «Жигули», но «Жигули» обстреляли в другом месте.
– Нынешняя версия полиции, которую мы подтверждаем, заключается в том, что подозреваемый съехал в кювет на Subaru. Примерно в десяти метрах остановился мотоциклист. Там застрелили мотоциклиста, который погиб на месте происшествия. С этого момента прошло около 25 минут. Он (Таррасте – прим. ред.) прошел вдоль железнодорожного полотна около железнодорожной станции Тууди около 800 метров, туда случайно приехали «Жигули», по которым мужчина открыл огонь.
Водитель «Жигулей» смог уехать именно туда, где лежал мотоциклист. Рядом уже были полиция и скорая помощь.
– С какой стороны пули попали в эту машину?
– В Жигули выстрелили несколько раз, со всех сторон. Экспертиза установит точнее, но мы говорим о десятках дырок.