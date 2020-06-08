Интервью с Ляэнаским префектом ⟩ Допрос окутан тайной, мотив неясен: что известно о стрельбе в Лихула

Также Ляэнеский префект Кайдо Кыплас не смог сказать, выразил ли Таррасте раскаяние. Однако известно, что опьянение Таррасте не было особенно сильным, когда он был задержан полицией.

Положительным моментом является то, что пострадавшие дети трех и пяти лет поправляются, и их жизни больше не угрожает опасность.

– Вы сказали, что мотив стрелка не стал известен в ходе допроса, но он все-таки ведь сказал что-то?

– Сказал, но эти заявления не могут быть обнародованы. Я скажу, однако, что мотив – почему он это сделал – непонятен. Теперь мы начинаем проверять его историю и связывать сказанное с фактами.

В общем-то, он внезапно начал стрелять. К сожалению, у него с собой оказалось оружие.

У него было с собой три единицы огнестрельного оружия. Также необходимо выяснить в ходе производства, почему человек ездил с тремя единицами огнестрельного оружия. Нам нужно прояснить это. К настоящему времени с момента происшествия не прошло 48 часов.

– Известно, что кроме алкоголя этот человек принимал успокоительные, но было ли что-нибудь еще?

– Мы сделали экспресс-тест. Что именно было у него в организме, установит экспертиза. Быстрый тест показывает, есть ли что-либо в организме, затем мы отправляем образец на экспертизу. В этом случае экспресс-тест подтвердил, что мужчина принимал лекарства.

– Может быть, вы уже узнали, есть ли у него рецепт на лекарство?

– Мы занимаемся этим. Это, безусловно, одна из тех вещей, которые полиция выясняет: были все же в его организме лекарства? Если да, были ли они куплены на законных основаниях?

– Мотивы стрелка пока не ясны, но помнит ли он, что вообще произошло?

– Мы не можем комментировать это. Поскольку это показания, данные подозреваемым в ходе предварительного следствия, мы не можем обнародовать их в данный момент.

– Что предшествовало прибытию Таррасте на автозаправочную станцию Olerex в Лихула?

– Утром он употреблял алкоголь. До сих пор не подтверждено, распивал ли он алкоголь с кем-либо, но мы думаем, что он делал это один. После этого он вечером сел в машину.

Он был допрошен прошлой ночью. Допрос закончился вчера около 21:30.

– Как долго он продолжался?

– Больше двух часов.

– Ходят слухи, что раньше он был не в состоянии дать показания.

– Это ложное предположение, которое распространилось в прессе. Могу сказать, что когда мы проверяли его ночью, мы выяснили, что он употреблял алкоголь. Это не было сильное опьянение. Конечно, допрос был отложен, не потому что он был не в форме, а потому, что мы не закончили работу на месте происшествия. Также не закончились обыски. Получение доказательств – работа на месте и обыски - было до этого, только тогда мы смогли допросить.