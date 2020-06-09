Австрия хочет установить минимальную цену на авиабилеты в 40 евро

"Больше не будет возможным предлагать билеты, которые будут дешевле фактических расходов", - подчеркнула Гевесслер.

В стоимость билета в будущем должны быть включены все налоги и сборы.

Кроме того, предполагается ввести налог для пассажиров в размере 30 евро за перелеты на расстояние менее 350 километров. Вообще, в планах правительства Австрии - запрет перелетов продолжительностью до трех часов, если существует более быстрый альтернативный маршрут по железной дороге.

Кроме того, австрийские власти рассматривают возможность запрета на перелеты продолжительностью до трех часов, при наличии более быстрой альтернативы на железной дороге.