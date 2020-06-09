Вт, 9.06.2020
Миллениалы не предусмотрели эпидемию, которая в очередной раз напомнила и о том, что идею частной собственности хоронить рано. Олеся Лагашина
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Австрия хочет установить минимальную цену на авиабилеты в 40 евро

Австрия хочет установить минимальную цену на авиабилеты в 40 евро

Самолеты авиакомпании Austrian Airlines.

ФОТО: LISI NIESNER/REUTERS

Правительство Австрии намерено запретить авиаперевозчикам продавать билеты по ценам ниже 40 евро. Об этом заявила австрийский министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леонора Гевесслер, сообщает Deutsche Welle.

"Больше не будет возможным предлагать билеты, которые будут дешевле фактических расходов", - подчеркнула Гевесслер.

В стоимость билета в будущем должны быть включены все налоги и сборы.

Кроме того, предполагается ввести налог для пассажиров в размере 30 евро за перелеты на расстояние менее 350 километров. Вообще, в планах правительства Австрии - запрет перелетов продолжительностью до трех часов, если существует более быстрый альтернативный маршрут по железной дороге.

Кроме того, австрийские власти рассматривают возможность запрета на перелеты продолжительностью до трех часов, при наличии более быстрой альтернативы на железной дороге.

Эти меры направлены на борьбу против социального и природоохранного демпинга со стороны авиакомпаний.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ