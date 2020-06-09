В Таллинне по вине пьяного водителя пострадал подросток

Инцидент имел место в 20.50 на перекрестке улиц Копли и Сыле. Автомобиль BMW 730D под управлением находившегося в состоянии алкогольного опьянения 28-летнего мужчины врезался в остановившуюся перед ним машину Opel Zafira, которой управляла 35-летняя женщина.