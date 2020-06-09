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  • В Таллинне по вине пьяного водителя пострадал подросток

В Таллинне по вине пьяного водителя пострадал подросток

Kiirabi

ФОТО: Arvo Meeks

В понедельник, 8 июня, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний юноша, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в 20.50 на перекрестке улиц Копли и Сыле. Автомобиль BMW 730D под управлением находившегося в состоянии алкогольного опьянения 28-летнего мужчины врезался в остановившуюся перед ним машину Opel Zafira, которой управляла 35-летняя женщина.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир Opel, которого доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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