Тартуский предприниматель доставил частным самолетом из Англии лечившегося там маленького пациента

Маттиасу год и пять месяцев, у него была диагностирована редкая форма иммунодефицита; в начале года в Ньюкасле ему была проведена пересадка стволовых клеток костного мозга, сообщил в понедельник представитель Детского фонда.

Поскольку иммунная система Маттиаса после трансплантации очень низка, из-за опасности заражения вирусом возвращение домой обычным авиарейсом было невозможно. На помощь Маттиасу и Детскому фонду пришел предприниматель, который вылетел в Ньюкасл в понедельник утром за малышом и его родителями и доставил их прямо в Тарту. Это был благотворительный перелет, он был первым в истории Детского фонда, и Детский фонд чрезвычайно благодарен за это предпринимателю.

Полет из Ньюкасла в Тарту длился чуть более трех часов, Маттиас отважно выдержал поездку. Он так же отважно перенес химиотерапию перед трансплантацией, для него быстро нашли подходящего донора, и сама пересадка прошла без осложнений, как и первые 36 дней в полной изоляции.

К настоящему времени с момента пересадки прошло больше 130 дней, и пока все идет на улучшение, подтвердила мать Маттиаса Элина, которая вернулась из Англии со своим ребенком. Однако для полного выздоровления мальчику потребуется время, и самое главное на сегодняшний день - удержать его вдали от всевозможных патогенов.