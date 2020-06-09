Парламент не поддержал предложение отменить по всей Эстонии плату за место в детском саду

Рийгикогу накануне не поддержал предложение оппозиционных соцдемов освободить родителей по всей стране от платы за место в детском саду, пишет Rus.ERR.
После продлившегося почти полтора часа обсуждения законопроект большинством голосов был отклонен и изъят из парламентского производства.
По подсчетам инициаторов законопроекта, в случае его принятия в Таллинне семья с одним ребенком сэкономила бы в год 855 евро, семья с двумя детьми - 1710 евро.
Госбюджету эта идея обошлась бы в 40 млн евро в год. У коалиционных депутатов в числе прочего были вопросы и относительно источника покрытия предложенных расходов.