Вт, 9.06.2020
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Парламент не поддержал предложение отменить по всей Эстонии плату за место в детском саду

Детский сад.

ФОТО: Urmas Luik

Рийгикогу накануне не поддержал предложение оппозиционных соцдемов освободить родителей по всей стране от платы за место в детском саду, пишет Rus.ERR.

После продлившегося почти полтора часа обсуждения законопроект большинством голосов был отклонен и изъят из парламентского производства.

По подсчетам инициаторов законопроекта, в случае его принятия в Таллинне семья с одним ребенком сэкономила бы в год 855 евро, семья с двумя детьми - 1710 евро. 

Госбюджету эта идея обошлась бы в 40 млн евро в год. У коалиционных депутатов в числе прочего были вопросы и относительно источника покрытия предложенных расходов.

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