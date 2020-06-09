Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

"ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаев [заражения коронавирусом] в мире и о почти 400 тыс. умерших", - сказал он, выступая на регулярном брифинге.

Более 75% случаев заражения, которые были выявлены за воскресенье, 7 июня, произошли в Южной и Северной Америке и в Южной Азии. Растущее количество случаев заражения COVID-19 все еще фиксируется в большинстве стран Африки, отметил глава ВОЗ.

По данным организации на 8 июня, в мире диагностировано более 6,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от инфекции более 400 тыс. человек. По актуальным данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных заражений на Земле превысило 7 млн, а умерли более 403 тыс. человек, передает РБК.

За последние дни значительно увеличилось количество выявленных случаев в Индии - более 264 тыс., страна вышла на пятое место в мире, обойдя Испанию, Италию, Францию и Турцию.

5 июня президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна намерена последовать примеру США и покинуть ВОЗ. "Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем [такой вариант]", - сказал он.

Президент отметил, что ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки. "Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", - заявил Болсонару.

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ 29 мая. Он обвинил организацию в том, что она контролируется Китаем.