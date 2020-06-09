Вт, 9.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус
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Минфин: государству может потребоваться новый кредит в дополнение к 1,5 млрд евро

Мяртен Росс.

ФОТО: Peeter Langovits

Помимо проведенной эмиссии гособлигаций на 1,5 млрд евро, государству уже в этом году могут потребоваться дополнительные заемные средства, пишет Rus.ERR.

Такие планы Министерства финансов подтвердил в понедельник в интервью "Актуальной камере" вице-канцлер Минфина Мяртен Росс.

По его словам, полученные от размещения десятилетних гособлигаций средства будут потрачены на покрытие дефицита бюджета, и какие-либо знаковые объекты финансировать за их счет не планируется.

"Все бюджетные расходы важны и являются прямыми или косвенными инвестициями в наше будущее. В данном случае это финансирование [кредит на 1,5 млрд евро] предназначено для покрытия общих расходов и только", - сказал Росс.

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