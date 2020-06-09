Полутора миллиардов недостаточно: Эстонии уже в этом году может понадобиться новый кредит

Такие планы Министерства финансов подтвердил в понедельник в интервью "Актуальной камере" вице-канцлер Минфина Мяртен Росс.

По его словам, полученные от размещения десятилетних гособлигаций средства будут потрачены на покрытие дефицита бюджета, и какие-либо знаковые объекты финансировать за их счет не планируется.