Наина Ельцина: президентом двигало чувство ответственности за страну

С дочерьми Еленой Окуловой и Татьяной Юмашевой в 85-й день рождения Наины. Москва, Кремль. 14 марта 2017 года. ФОТО: личный архив

- Существует не так много памятников Ельцину, один из них – барельеф, установленный в Таллинне. Какие чувства связаны у вас с эстонской столицей и вообще с Эстонией?

- Борис всегда близко к сердцу воспринимал борьбу эстонского народа за независимость. В трудные дни 1991 года, когда Кремль пытался силой удержать балтийские республики в составе СССР, президент России поддержал граждан этих республик. Сразу после трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года он прилетел в Таллинн. Там он, как Председатель Верховного Совета России, подписал договоры с Латвией, Литвой и Эстонией, согласно которым Россия признала республики Балтии независимыми государствами. Позже, уже как президент России, Борис выстраивал с Эстонией добрососедские и равноправные отношения. И я очень рада, что сегодня в Таллинне есть барельеф первого президента России.

С правнуками Мишей Жиленковым, Катюшей и Матвеем Сорокиным. 2009 год. ФОТО: личный архив

По-прежнему с тревогой за семью

- Где вы проводите свой карантин и какие мысли вызывает у вас эпидемия?

- Я с начала марта нахожусь в самоизоляции, живу на даче в Подмосковье. Мне, конечно, легче, чем людям, которые оказались запертыми в маленьких городских квартирах. Очень им сочувствую, особенно моим ровесникам, представляю, как они мучаются без движения и свежего воздуха. У меня, к счастью, есть возможность погулять по участку. Заставляю себя это делать в любую погоду - каждый день прохожу несколько километров, хотя весна в этом году у нас холодная и дождливая. Любуюсь природой и одновременно слушаю аудиокниги и музыку. К сожалению, как и многие другие люди, я вынуждена отказаться от встреч с близкими. Это тяжело. Никакой скайп не заменит обычного разговора и наши семейные обеды, на которые по воскресеньям вся семья собирается уже много-много лет. Но я, конечно, постоянно чувствую тепло и заботу близких. И дочки, и внуки меня очень опекают. За себя я не боюсь, а вот за всех членов нашей большой семьи, безусловно, тревожусь. Как, собственно, и было всю жизнь.

Теперь мемуары Наины Ельциной вышли и по-эстонски. ФОТО: Обложка книги

- Вы после выхода первой книги говорили, что не очень любили писать сочинения, но дети уговорили, а теперь пишете новую книгу. Это ваш способ борьбы с вынужденной самоизоляцией?

- Книгу рецептов, на которую меня тоже уговорили, я начала писать еще до этого коронавируса. Хотела успеть к Новому году, но углубилась в детали и не успела. Видимо, это мое техническое образование приучило меня к точности. Когда я что-то пишу, стараюсь избегать приблизительности, сто раз сама себя проверяю – все ли точно. В рецептах это особенно важно. И я все время нахожу какие-то упущения – то размер сковороды не указала, то сорт мяса… В общем, затянула. Зато в период самоизоляции есть чем заняться. Эта работа мне доставляет удовольствие, я ведь очень люблю готовить и готовлю для домашних до сих пор. И, конечно, в книгу войдут любимые рецепты Бориса.