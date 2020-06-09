Немецкий легионер "Локомотива" отказывается возвращаться в РФ из-за коронавируса

По данным источника, 32-летний защитник опасается за свое здоровье в связи с неблагоприятной (по сравнению с Германией) ситуацией с пандемией коронавируса в РФ. Он считает, что на родине ему будет безопаснее.

Из-за опасений за свое здоровье игрок до сих пор не прибыл в расположение "Локомотива", который собрался на базе и начал подготовку к возобновлению сезона еще 27 мая.

В марте нынешнего года Бенедикт весьма резко высказался о ситуации с коронавирусом в России. Он называл происходящее в стране "безумием" и не верил в правдивость официальных данных по числу зараженных, а принимаемые властями меры счел "хаотичными и непоследовательными".

Хеведес выступает за красно-зеленых с лета 2018 года. В их составе он провел 50 матчей и забил четыре мяча. Вместе с командой немец стал в прошлом году обладателем Кубка и Суперкубка России.