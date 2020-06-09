Немецкий легионер "Локомотива" отказывается возвращаться в РФ из-за коронавируса

Чемпион мира в составе сборной Германии Бенедикт Хеведес расторгнет контракт с московским футбольным клубом "Локомотив" до возобновления сезона, утверждает издание Bild. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до 30 июня 2021 года.
По данным источника, 32-летний защитник опасается за свое здоровье в связи с неблагоприятной (по сравнению с Германией) ситуацией с пандемией коронавируса в РФ. Он считает, что на родине ему будет безопаснее.
Из-за опасений за свое здоровье игрок до сих пор не прибыл в расположение "Локомотива", который собрался на базе и начал подготовку к возобновлению сезона еще 27 мая.
Vorzeitige Vertragsauflösung - Höwedes vor Abschied aus Moskau https://t.co/69DgWLZDvt #Sport #News— BILD Sport (@BILD_Sport) June 8, 2020
В марте нынешнего года Бенедикт весьма резко высказался о ситуации с коронавирусом в России. Он называл происходящее в стране "безумием" и не верил в правдивость официальных данных по числу зараженных, а принимаемые властями меры счел "хаотичными и непоследовательными".
Хеведес выступает за красно-зеленых с лета 2018 года. В их составе он провел 50 матчей и забил четыре мяча. Вместе с командой немец стал в прошлом году обладателем Кубка и Суперкубка России.
Напомним, после паузы, связанной с коронавирусом, чемпионат России возобновляется 19 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице первенства страны, в первом для себя матче после паузы московский клуб 21 июня встретится дома с "Оренбургом".