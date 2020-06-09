Фото и видео ⟩ Около 1200 домохозяйств лишены электричества

Грозы затронули уезды Йыгева, Ида- и Ляэне-Вирумаа, а также Вильянди. В настоящее время 8 групп по устранению неисправностей работают в уезде Вильянди и 7 групп отправлены в Виру и Йыгевамаа. Восстановительные работы проводились всю ночь и будут продолжаться до тех пор, пока не будут устранены все неисправности, вызванные грозой.

«Гроза, обрушившаяся на Эстонию, затронула 49 линий среднего и 20 линий низкого напряжения. Надеемся, что в ближайшие несколько часов мы сможем устранить большую часть неисправностей. Команды работают на полную мощность, чтобы оперативно принять необходимые решения», - пояснил Харди Пуусепп, ведущий специалист Центра управления Elektrilevi.

Если люди замечают упавшие линии электропередачи, следует держаться от них подальше, а также сообщить об увиденном по номеру экстренной помощи 1343.