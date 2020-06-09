США и Россия договорились о переговорах о ядерном разоружении

"Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?" – написал спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли в своем микроблоге в Twitter.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith? — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 8, 2020

Где и когда именно должен состояться новый раунд переговоров о ядерном разоружении, Биллингсли не уточнил. Подтверждения российской стороны пока нет. Россия в последнее время активно добивалась возобновления переговоров о разоружении. В то же время Москва предостерегала от больших ожиданий по поводу спасения договора СНВ-3 о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений, особенно на фоне недавнего выхода США из договора по "открытому небу".

Угроза бесконтрольной гонки вооружений

В мае президент РФ Владимир Путин созвал Совет безопасности, чтобы обсудить будущее обоих этих договоров. Он раскритиковал США за, как он заявил, отсутствие желания к ведению серьезных переговоров о продлении договора СНВ-3, срок действий которого истекает 5 февраля 2021 года.

Путин подчеркнул тогда, что данная тема имеет огромную важность не только для США и России, но и для всего мира. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в конце мая предупредил, что после президентских выборов в США в ноябре будет уже слишком поздно вести переговоры о продлении СНВ-3 и возникнет угроза неконтролируемой гонки ядерных вооружений.

Ядерное оружие как инструмент сдерживания

Между тем правительство ФРГ заявило, что не видит оснований для отказа НАТО от ядерного оружия как инструмента сдерживания. Стратегическая концепция НАТО от 2010 года остается в силе, сообщил МИД ФРГ в ответ на запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии Германии (СвДП) Карстена Кляйна (Karsten Klein).

"Россия за последние 10 лет заметно нарастила свой ядерный арсенал и на сегодняшний день располагает многократным перевесом над НАТО по ракетам ближней и средней дальности, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками", - цитирует агентство dpa выдержку от ответа МИД ФРГ.