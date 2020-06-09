Погибший в лихулаской трагедии герой провел свои последние часы с друзьями

По словам пресс-секретаря полиции, Таррасте был одет так, поскольку одежда, в которой он был в момент задержания в субботу вечером изъята как вещественное доказательство. Сменную одежду он будет носить до тех пор, пока не получит новые личные вещи.

В случае признания вины, по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах можно получить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненное заключение. За убийство закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

Также арестованному предъявлено подозрение в покушении на убийство, поскольку пуля попала в шлем одного из задерживавших его полицейских. Ранений полицейский не получил.

Террасте предъявлено подозрение в совершении убийства при отягчающих и покушении на убийство. Согласно предъявленному подозрению, после того, как он покинул заправку, он въехал в канаву и, выйдя из машины, первым делом выстрелил в подъехавшего к канаве Вирго Рягастика, а после в случайно проезжавшие мимо «Жигули». Мотоциклист и находившаяся в машине 61-летняя женщина погибли, ранения получили еще трое пассажиров автомобиля: 58-летний мужчина, трех- и пятилетние дети. Также сидевший в машине девятилетний ребенок ранений не получил.

Правила выдачи разрешения на оружие ужесточатся

У лихулаского стрелка было выявлено как алкогольное опьянение, так и влияние наркотических веществ, а также следы употребления успокоительных. По информации Кайтселийта, убивший нескольких человек Микк Таррате был легковозбудим и агрессивен, поэтому его посчитали непригодным для службы. Какие изменения при получении разрешения на оружия предусмотрит теперь Министерство внутренних дел, и как будет проходить психиатрическая проверка?

В МВД вчерашнее утро началось в девять утра, когда созвали чиновников, чтобы обсудить события в Лихула и проанализировать, как предотвратить подобное в будущем. «Ключевым вопросом является, как оружие попало в руки такому человеку? Мы просмотрели наше законодательство и пришли к выводу, что должны предпринять два шага: мы должны составить длинный список условий, при которых выдача разрешения на оружие полностью исключена», - сказал министр внутренних дел Март Хельме. По его словам, самая большая прореха заключается в том, что о разрешении на оружии можно ходатайствовать заново, если прежнее наказание уже отбыто и погашено в регистре. Вторым шагом Хельме назвал то, что нужно пересмотреть регуляции, на основании которых полиция имеет право отказаться от выдачи разрешения на оружие. Например, по оценке Хельме, нельзя давать разрешения людям, регулярно употребляющим алкоголь и дурманящие вещества.

Поскольку сейчас ходатайствующий может сам выбрать психолога, к которому он обращается для получения справки, по словам министра, это формальность и в будущем семейный врач должен направлять человека на прием к психиатру: «Семейный врач должен был отправить его к конкретному, проверенному и аттестованному психиатру, в случае которого исключена любая политика племянников, формальная раздача справок».

И вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар сказал, что процесс оценки душевного здоровья нужно адаптировать. А именно, нужно позволить перекрестное использование медицинских справок таким образом, чтобы отрицательные решения были доступны и при выдаче других разрешений.

И, по словам психиатра Юри Эннета, при выдаче разрешения на оружие нужно обобщить психологическую экспертизу. По словам врача, проблемы юности не всегда означают, что разрешение на оружие нельзя выдать, но в принципе пробел в данных имеется: «Если он идет к частному психологу, то бизнес есть бизнес». Эннет сослался на то, что в случае, если клиент несколько раз ходил к какому-то частному доктору, врач знает, что у человека, например, проблемы возбудимости, и он получал лечение, которое исключает угрозы, а его здоровье не мешает получению разрешения на использование огнестрельного оружия: «Для этого не нужно два часа выяснять, данные уже имеются и, как говорится, это можно решить за две минуты». И напротив, находящийся на государственной зарплате психолог принимает решение на основании архивных данных.

«Как говорят в спорте: один прыгает дальше, чем другой», - сказал Эннет, по словам которого, нужно составить одну конкретную модель получения справки о душевном здоровье. В качестве примера он привел, что предпочтением попадания на срочную службу должна быть возможность получения разрешения на оружие.

«Это можно регулировать как на уровне психиатров, так и на властном уровне, где имеются регистры и базы данных», - отметил Эннет. По его словам, проблема единая и силы нужно объединить.

Если на вчерашней пресс-конференции Март Хельме сказал, что выдача разрешения на оружие стрелку вызывает сомнения, но выдавший его человек уже не работает, то Эннет с министром не согласился: «В момент выдачи разрешения он мог быть нормальным, а послезавтра уже стать другим. Эти данные выяснят полицейские, стрелял он раньше где-то или нет».

Как проходит судебно-психиатрическая экспертиза после совершения преступления?

Если эксперту ставится задача оценить душевное состояние проявившего агрессию человека, то он должен оценить состояние человека в момент проявления агрессии, с точностью до часа. Также обсуждается вопрос опекунства: является ли он вменяемым?

«Постановлением суда ставится задача, и эксперт делает свои выводы: из личного общения, анализов и материалов, которые у него есть», - объяснил Эннет. При помощи этого выясняется, насколько снизились душевные силы обвиняемого: «Душевные силы снизились на столько и на столько, поэтому это и это адекватно он не воспринимает, и руководитель своими поступками правильно не может, - привел пример Эннет. – Сегодня мы сделали экспертизу, он осознавал, как поступать. Но человек спотыкается и падает, с психикой то же самое: сегодня был здоров, а завтра и послезавтра здоровье может измениться». В случае лихулаского стрелка, по словам Эннета, определяющим могло стать употребление ряда психотропных веществ, нарушение здоровья и условия окружающей среды.

Лоора-Элизабет Ломп