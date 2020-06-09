Погибший в лихулаской трагедии герой провел свои последние часы с друзьями

В прошлую субботу, после совместного похода на мотоциклах по Сааремаа, друзья помахали на перекрестке погибшему позже в Лихула 40-летнему Вирготу Рягастику. «До следующего раза», - прокричали они. Но следующего раза уже не будет, пишет Postimees.
В субботу вечером находившийся в алкогольном и наркотическом опьянении 32-летний Микк Таррасте на своем Subaru протаранил два автомобиля, стену заправки и сбежал на разбитой машине. Свидетелем этого стал ехавший на мотоцикле Рягастик, который отправился на поиски опасного водителя. Внезапно Таррасте открыл по нему огонь. Мотоциклист умер на месте происшествия.
С момента смерти Виргота прошли полтора дня, его друзья находятся в состоянии глубокого траура. Лучшему другу Рягастика Танелю Тетсманну трудно говорить. Но он это делает, по просьбе сестры, матери и брата Виргота, поскольку сами они общаться с журналистами не в состоянии.
«И теперь эта нелепица, что хотя мы были знакомы с Вирготом лет 15, теперь… мужчины же такие глупые. Я даже не знаю, в какую школу он ходил, или где он родился. Мы говорили о моторах и мотоциклах, но не о том, что важно: люди, отношения», - говорит Тетсманн, в голосе чувствуется эмоциональное бессилие.
По словам родственников Рягастика, с детства он очень любил читать и интересовался природой. Его описывают, как человека, который не боялся работы. По характеру, и в тяжелые моменты он сохранял трезвое мышление и спокойствие. Своих детей у него не было, но у бывшей жены есть две дочки от предыдущих отношений, о которых он очень заботился.
Тетсманн описывает, как сам узнал об этой печальной новости. Утром за завтраком он открыл в телефоне новостной сайт и прочитал, что в то время, когда он острил с друзьями во дворе своего дома, в Лихула разыгралась трагедия – событие с анонимными участниками: «Совершивший аварию человек застрели двух незнакомых ему людей и ранил троих». «И тут же мой брат написал в нашей группе в Facebook: парни, Виргота больше нет. Мы попрощались с ним на перекрестке, но не знали, что это навсегда», - описывает Тетсманн момент, когда ему самому пришлось бороться со слезами. Новость одного дня превратилась в историю убийства его хорошего друга.
Пункт назначения – красивые места
Танель Тетсманн, Тынис Уутар, Теэт Тетсманн, Рандо Рохтвяли, Виргот Рягастик, Янис Сийг и Фред Урм – маленькая компания любителей мотоциклов, которая в течение многих лет вместе ездит на мотоциклах в поисках красивых мест в Эстонии. И поскольку в этом году все очень торопились заработать на хлеб насущный, первую весеннюю поездку организовали в прошлую субботу. Фред и Янис в этот раз поехать не смогли.
Пунктом назначения выбирали красивейшие и интересные места на Сааремаа. Компания встретилась с Рягастиком рано утром в порту Виртсу. «Он был в хорошем настроении. Моя семья и дети называли его великаном с большим сердцем. Это очень хорошо отражает его характер. Он всегда был готов всем помогать», - говорит Тетсманн.
Ветер свистел в ушах, затарахтели на мотоциклах в Лийва, чтобы вместе позавтракать: «Кафе были еще закрыты. Съели на парковке Coop по пирожку с мясом». Дальше отправились в Ориссааре, где посетили городище, как вдруг с неба обрушился проливной дождь.
«Мы сидели в укрытии, пили кофе и болтали», - говорит он. Поскольку мужчины интересовались историей, одним из важных пунктов назначения на Сааремаа были военные объекты времен Второй Мировой войны и советских времен. На радарной станции, расположенной на верхушке полуострова Ундва, мотоциклисты сделали совместное фото – на память о чудесном путешествии. Это последнее фото, на котором изображен Рягастик.
«Когда смотрю на эту фотографию… никак не могу оставаться нормальным. Этот ужасный испуг. До сих пор не прийти в себя», - говорит Тетсманн.
Они не были изображаемой в Голливуде бандой в кожаных куртках на 400-килограммовых хромированных мотоциклах, это – обычные люди с общими интересами: «Просто беззаботно катались. Классные были дороги, с изгибами и прямые».
На обратном пути припарковали мотоциклы у паба «Притсимехе» в Курессааре.
«Пошли поесть… Слезы просто льются. Не могу нормально работать, ничего не могу. Это так невероятно, как в 2020 году может происходить такое…», - внезапно прерывает свой рассказ Тетсманн.
Последнее прощание
Прибыв на материк, заправили мотоциклы, и Тетсманн позвал Рягастика в гости провести вечерок: «Но он сказал, что не останется. Что поедет домой». Тут их дороги разошлись: «Еще помахали ему и повернули в свою сторону». Голос Тетсманна дрожит.
По его словам, в поведении Рягастика не было ничего удивительного: «Это его образ жизни: если видишь что-то нехорошее, пойди и помоги. То, что он отправился на поиски водителя-пьяницы – это точно Виргот». Все, что было дальше – это уже история. «Задним умом думаю, что он написал в нашей группе, что преследует пьяного водителя. И слышал же от друга, когда сидел вечером во дворе, что он получил вызов в Лихула. Тревожный звонок должен был прозвенеть, Виргот же написал, и какое-то время было молчание. Я не знаю, почему я не начал выяснять. Это останется грузом на всю жизнь».
После печальной новости друзья собрались вместе и отправились поставить свечи на последнее место Вигрота: «Близко не подпустили. Попросили полицейских поставить свечи за нас. Вечером сходил еще сам, поставил еще две свечи. Осмотрел место. Мы было очень тяжело».
После смерти Рягастика, соболезнования его семье выразил и Кайтселийт. Другой член мотокомпании Тынис Уутар сказал, что заявление о вступлении он подал 24 февраля этого года, рано утром во время поднятия флага на Тоомпеа: «Он подошел, подал заявление и сказал, что чувствует, что пора». По словам командира Рягастика в Кайтселийте Арта Пеэба, сердце у парня было в правильном месте: «Он сам говорил: он пришел в Кайтселийт для того, чтобы что-то сделать». Хороших воспоминаний, по его словам, много: «Было много хороших шуток. Но сегодняшние мысли другие – испуг. Мы только что были вместе и вдруг такая история. А если такая ситуация возникнет снова, вмешаешься? Хватит ли смелости подойти, если видишь безобразие? Ты не знаешь, кто твой противник. Мы никогда не знаем…»
Подозревающегося в убийстве при отягчающих арестовали
Ляэнеская окружная прокуратура потребовала вчера в Пярнуском суде арестовать подозревающегося в стрельбе в Лихула Микка Таррасте (32). Суд удовлетворил требование прокуратуры и арестовал подозреваемого на срок до двух месяцев.
По сообщению пресс-секретаря суда, причиной ареста стало то обстоятельство, что Таррасте может совершить новые преступления.
«В случае таких событий нет другой возможности, кроме как потребовать у суда ареста», - сказала прокурор Мерри Тийтус.
Террасте и его адвокат постановление суда не обжаловали.
Террасте предъявлено подозрение в совершении убийства при отягчающих и покушении на убийство. Согласно предъявленному подозрению, после того, как он покинул заправку, он въехал в канаву и, выйдя из машины, первым делом выстрелил в подъехавшего к канаве Вирго Рягастика, а после в случайно проезжавшие мимо «Жигули». Мотоциклист и находившаяся в машине 61-летняя женщина погибли, ранения получили еще трое пассажиров автомобиля: 58-летний мужчина, трех- и пятилетние дети. Также сидевший в машине девятилетний ребенок ранений не получил.
Также арестованному предъявлено подозрение в покушении на убийство, поскольку пуля попала в шлем одного из задерживавших его полицейских. Ранений полицейский не получил.
Если в ходе следствия появится новая информация, есть возможность изменить суть подозрения и квалификацию инкриминируемых преступлений.
В случае признания вины, по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах можно получить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненное заключение. За убийство закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.
Доставленный вчера в суд Таррасте был одет в сменную одежду белого цвета и маску для лица.
По словам пресс-секретаря полиции, Таррасте был одет так, поскольку одежда, в которой он был в момент задержания в субботу вечером изъята как вещественное доказательство. Сменную одежду он будет носить до тех пор, пока не получит новые личные вещи.
Pärnu Postimees
Правила выдачи разрешения на оружие ужесточатся
У лихулаского стрелка было выявлено как алкогольное опьянение, так и влияние наркотических веществ, а также следы употребления успокоительных. По информации Кайтселийта, убивший нескольких человек Микк Таррате был легковозбудим и агрессивен, поэтому его посчитали непригодным для службы. Какие изменения при получении разрешения на оружия предусмотрит теперь Министерство внутренних дел, и как будет проходить психиатрическая проверка?
В МВД вчерашнее утро началось в девять утра, когда созвали чиновников, чтобы обсудить события в Лихула и проанализировать, как предотвратить подобное в будущем. «Ключевым вопросом является, как оружие попало в руки такому человеку? Мы просмотрели наше законодательство и пришли к выводу, что должны предпринять два шага: мы должны составить длинный список условий, при которых выдача разрешения на оружие полностью исключена», - сказал министр внутренних дел Март Хельме. По его словам, самая большая прореха заключается в том, что о разрешении на оружии можно ходатайствовать заново, если прежнее наказание уже отбыто и погашено в регистре. Вторым шагом Хельме назвал то, что нужно пересмотреть регуляции, на основании которых полиция имеет право отказаться от выдачи разрешения на оружие. Например, по оценке Хельме, нельзя давать разрешения людям, регулярно употребляющим алкоголь и дурманящие вещества.
Поскольку сейчас ходатайствующий может сам выбрать психолога, к которому он обращается для получения справки, по словам министра, это формальность и в будущем семейный врач должен направлять человека на прием к психиатру: «Семейный врач должен был отправить его к конкретному, проверенному и аттестованному психиатру, в случае которого исключена любая политика племянников, формальная раздача справок».
И вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар сказал, что процесс оценки душевного здоровья нужно адаптировать. А именно, нужно позволить перекрестное использование медицинских справок таким образом, чтобы отрицательные решения были доступны и при выдаче других разрешений.
И, по словам психиатра Юри Эннета, при выдаче разрешения на оружие нужно обобщить психологическую экспертизу. По словам врача, проблемы юности не всегда означают, что разрешение на оружие нельзя выдать, но в принципе пробел в данных имеется: «Если он идет к частному психологу, то бизнес есть бизнес». Эннет сослался на то, что в случае, если клиент несколько раз ходил к какому-то частному доктору, врач знает, что у человека, например, проблемы возбудимости, и он получал лечение, которое исключает угрозы, а его здоровье не мешает получению разрешения на использование огнестрельного оружия: «Для этого не нужно два часа выяснять, данные уже имеются и, как говорится, это можно решить за две минуты». И напротив, находящийся на государственной зарплате психолог принимает решение на основании архивных данных.
«Как говорят в спорте: один прыгает дальше, чем другой», - сказал Эннет, по словам которого, нужно составить одну конкретную модель получения справки о душевном здоровье. В качестве примера он привел, что предпочтением попадания на срочную службу должна быть возможность получения разрешения на оружие.
«Это можно регулировать как на уровне психиатров, так и на властном уровне, где имеются регистры и базы данных», - отметил Эннет. По его словам, проблема единая и силы нужно объединить.
Если на вчерашней пресс-конференции Март Хельме сказал, что выдача разрешения на оружие стрелку вызывает сомнения, но выдавший его человек уже не работает, то Эннет с министром не согласился: «В момент выдачи разрешения он мог быть нормальным, а послезавтра уже стать другим. Эти данные выяснят полицейские, стрелял он раньше где-то или нет».
Как проходит судебно-психиатрическая экспертиза после совершения преступления?
Если эксперту ставится задача оценить душевное состояние проявившего агрессию человека, то он должен оценить состояние человека в момент проявления агрессии, с точностью до часа. Также обсуждается вопрос опекунства: является ли он вменяемым?
«Постановлением суда ставится задача, и эксперт делает свои выводы: из личного общения, анализов и материалов, которые у него есть», - объяснил Эннет. При помощи этого выясняется, насколько снизились душевные силы обвиняемого: «Душевные силы снизились на столько и на столько, поэтому это и это адекватно он не воспринимает, и руководитель своими поступками правильно не может, - привел пример Эннет. – Сегодня мы сделали экспертизу, он осознавал, как поступать. Но человек спотыкается и падает, с психикой то же самое: сегодня был здоров, а завтра и послезавтра здоровье может измениться». В случае лихулаского стрелка, по словам Эннета, определяющим могло стать употребление ряда психотропных веществ, нарушение здоровья и условия окружающей среды.
Лоора-Элизабет Ломп