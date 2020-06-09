Наркоторговец, совершивший наезд на двух полицейских, обвиняется в покушении на убийство

Окружной прокурор Наталия Мийлвеэ пояснила, что, согласно обвинению, 19 февраля 25-летний молодой человек перепродавал на парковке в Ласнамяэ, Таллинн, наркотическое вещество.

«Дело не удалось довести до конца, потому что криминальная полиция, которая узнала о торговой сделке, приступила к его задержанию. Чтобы избежать изъятия большого количества наркотиков, обвиняемый хотел скрыться с места происшествия на машине», - объяснила Мийлвеэ ход событий.

По данным прокуратуры, доказано, что обвиняемый видел стоявших перед его машиной полицейских. Вместо того, чтобы остановиться и подчиниться приказам полицейских, мужчина взял курс на находящегося в поле его зрения полицейского, стоявшего перед автомобилем, и преднамеренно наехал на него, в результате чего также упал стоявший за ним другой полицейский.

«Затем мужчина нажал на газ и продолжил движение, проехал мимо полиции и покинул место происшествия. Обвиняемый должен был понимать, что его действия могут иметь очень серьезные последствия. По этой причине, по мнению прокуратуры, умышленный наезд на человека, а затем отъезд рассматриваются как покушение на убийство. Отягчающим обстоятельством является то, что молодой человек хотел сбежать с места преступления, чтобы скрыть проступок, то есть избежать задержания с большим количеством наркотического вещества, поэтому ему предъявили обвинение в покушение на убийство», - объяснила Мийлвеэ.

Согласно данным, собранным в ходе уголовного производства, обвиняемый ранее имел дело с наркотиками - 19 февраля мужчина находился на парковке на улице Кярбери в Ласнамяэ, чтобы передать покупателю наркотическое вещество кокаин. Во время задержания в автомобиле мужчины было обнаружено большое количество наркотиков, также остатки наркотиков были обнаружены в находившейся в его пользовании квартире. Наряду с попыткой убийства, мужчина также был обвинен в незаконном обращении с большим количеством наркотиков.