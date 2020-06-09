Жители Эстонии оптимистичнее всех в Европе смотрят в будущее

Почти половина (48%) жителей Европы утверждают, что уровень их финансового благополучия снизился по сравнению с тем, каким он был шесть месяцев назад. Наиболее сильно пострадали респонденты в Греции и Румынии (67% в обеих странах), а также в Польше (62%). Наименьшее влияние ощутили жители Дании (23%), Швеции и Норвегии (30% в обеих странах). Страны Балтии – Литва (55%), Эстония (53%) и Латвия (49%) – находятся чуть выше среднеевропейского значения.

ФОТО: Intrum

«Не удивительно, что экономический эффект COVID-19 ощущается по всей Европе: работники столкнулись с сокращениями и снижением заработной платы, что привело к снижению чистого дохода в распоряжении домохозяйств. Тем не менее, были выявлены значительные различия по странам; как мы видим, жители Северных стран, где уровень финансовой грамотности и сбережений традиционно высок, не видят очень серьезных изменений», – говорит Илва Валейка, исполнительный директор Intrum в странах Балтии.

В Греции и Ирландии 53% респондентов указали, что кризис в связи с пандемией COVID-19 повлиял на их занятость, что снизило чистый доход в распоряжении их домохозяйств, в то время как только одна пятая респондентов в Дании придерживаются того же мнения. Показатель Латвии, составляющий 33%, ниже среднего по ЕС (37%), в то время как Эстония с 44% и Литва с 41% превышают этот уровень. В Европе люди респонденты чаще всего соглашались с сокращением заработной платы (12%) или временно были безработными и получали пособи от государства (10%).

В то время как 23% респондентов по Европе считают, что уровень их финансового благополучия увеличится в следующие шесть месяцев, население Эстонии проявляется наибольшую уверенность (55%), а за ним со значительным отрывом следуют жители Венгрии и Ирландии (33% в обеих странах). Наиболее пессимистичны были респонденты в Италии (8%) и Латвии (15%), а показатель Литвы составил 18%.

ФОТО: Intrum