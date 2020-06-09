Важная информация для владельцев ИД-карт

Новая версия Firefox (77.0) снова поддерживает программное обеспечение для ИД-карты в операционной системе Windows. Кроме того, в ближайшее время Департамент государственной инфосистемы (RIA) выпустит программу для ID-карты, поддерживающую браузер Edge Chromium и Ubuntu 20.04 LTS.

После переговоров с разработчиком Firefox, последняя версия браузера (вер. 77.0) позволит пользователям Windows вновь идентифицировать себя с помощью ИД-карты. Вскоре RIA выпустит новую версию программного обеспечения для ИД-карты, с помощью которого можно будет пользоваться ИД-картой в браузерах Edge Chromium и Ubuntu 20.04 LTS.

С выходом новой версии ПО для ИД-карт прекращается поддержка операционных систем Windows 7 и macOS 10.11. Это означает, что RIA больше не будет тестировать, нормально ли работает программное обеспечение для ИД-карты в ОС Windows 7 и macOS 10.11, и не будет разрабатывать новые версии для этих систем. Всем, кто использует эти операционные системы, рекомендуется обновить свои устройства, поскольку их уязвимости и дефекты исправляться больше не будут, а в случае проблем не сможет помочь и поддержка пользователей.

Последняя версия программного обеспечения ИД-карты для Windows будет выпущена на этой неделе, а для пользователей MacOS и Ubuntu на следующей неделе.

Основные обновления и изменения в программном обеспечении для ИД-карты (версия 2020.05):

- создана поддержка ИД-карты для браузера Edge Chromium

- создана поддержка ИД-карты для версии Ubuntu 20.04 LTS

- прекращена поддержка программного обеспечения для ИД-карты в операционных системах macOS 10.11 и Windows 7

- исправление для Firefox 76