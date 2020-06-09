Ущерб в размере 75 евро от использования служебного автомобиля лишил ведущего полицейского высокооплачиваемой работы

1 июня в Вильяндиском доме правосудия было озвучено решение в отношении бывшего руководителя патрульной службы тамошнего полицейского участка Алара Садама. Ему вменяли в вину использование служебного автомобиля в личных целях. Суд решил прекратить производство о проступке, так как подсудимый сожалеет о содеянном и возместил ущерб в размере 75 евро.

Садам признает свою ошибку, но в то же время утверждает, что оказался под зубчатым колесом Департамента полиции и погранохраны. «Те, кто хочет внести больший вклад, попадают под него», - заявил он. Более того, бывший полицейский разочарован, что в решении этой проблемы работодателю не хватило гуманности. «Я разумный человек. Если бы меня отвели в сторонку и поговорили, я бы понял», - утверждает он.

По словам Лыунаского префекта Валло Коппеля, нарушение Алара Садама привело к потере доверия, так как руководитель патрульной службы и должен быть тем, кто контролирует соблюдение всех правил.

Состоявшееся 1 июня судебное заседание, в котором посредством видеомоста участвовали Алар Садам (слева) и представитель Департамента полиции Елена Вшивчева. ФОТО: Elmo Riig

Дело дошло до суда

В марте прошлого года в Вильяндиском полицейском участке Алар Садам принимал поздравления в связи с безупречной службой на протяжении десяти лет. Но несколько месяцев спустя Бюро внутреннего контроля выявило нарушения: с февраля по май полицейский 12 раз использовал служебный автомобиль в личных целях.

Последовало дисциплинарное производство. По словам Валло Коппеля, в Бюро внутреннего контроля укоренилась такая практика, что если полицейский использовал имущество в личных целях, то это рассматривается как нарушение Закона о борьбе с коррупцией. В таком случае начинается производство о проступке и, несмотря на сумму ущерба, дело доходит до суда. Так как нарушение Садама состояло в экономии личных транспортных расходов, что дало ему необоснованное преимущество, избежать суда было невозможно.

Садам не оспаривает нарушение правил, но уточняет, что сотрудникам полиции приходится совершать всевозможные выезды, и его вина состоит лишь в том, что у него не было письменного разрешения на их осуществление от главы полицейского участка Маргуса Сасся.

Маргус Сассь. ФОТО: Elmo Riig

Был ли конфликт?

Маргус Сассь возглавил Вильяндиский полицейский участок 1 января 2019 года. Алар Садам не отрицает, что с новым начальником они не ладили. «Пришел новый руководитель полицейского участка, с которым мы ничего не обсуждали. Наши отношения не сложились и тогда началось полоскание грязного белья», - прокомментировал подсудимый.

Сассь утверждает, что у него конфликтов с Садамом не было. Валло Коппель исключает возможность, что рабочие отношения повлияли на результат внутренней проверки.

Сассь описал, что после оповещения о внутренней проверке они поговорили с Садамом, тот признал свою вину и отказался от занимаемой должности. В настоящий момент Садам по-прежнему работает в Департаменте полиции и погранохраны, но теперь оружейным мастером.

«Он принял очень правильное решение. Обязанность руководителя следить за порядком, а он сам его нарушил, - добавил Сассь, по словам которого в произошедшем может быть виновато прежнее руководство. - Раньше могли смотреть сквозь пальцы, да и договоренности были другие, а у нас четкий приказ, который регулирует использование служебного автомобиля.

Сам бы так не поступил

Валло Коппель объяснил, что в полиции предусмотрен порядок, на основании которого автомобиль можно оставлять в гараже у дома. Если полицейский выполняет дежурные задачи и должен быть готов отреагировать на вызов, у него должно иметься письменное разрешение на хранение транспортного средства в гараже у дома.

Одно из 12 нарушений Садама было таким, что он поехал из Вильянди домой в Пыльтсамаа, чтобы на следующий день у Выртсъярв провести обучение для помощников полицейских. Остальные случаи изданию Sakala неизвестны.

Садам ставит в упрек своему бывшему начальнику, что для разрешения ситуации тот выбрал меры, которые он сам никогда бы не использовал. По его словам, в полицейском участке и раньше происходили ситуации, способы решения которых вызывали изумление. «Смотришь и удивляешься, как такое возможно, но с каждым могло такое случиться. За исключением тех, кто делает все, что требуется, и ни грамма больше», - сказал Садам.

Сассь подчеркнул, что Садам был активным и деловым, но ошибся: «Сегодня в полиции такое с этической точки зрения недопустимо».