Кармен Йоллер: у врачей практически нет возможности отменять действие справки о состоянии здоровья

«Как минимум десять лет семейные врачи говорили о том, что систему справок о состоянии здоровья нужно привести в порядок», - написала Кармен Йоллер. Они описала, что слишком часто кто-то в тишине кабинета придумывает, что и как врач должен доказывать, при этом, требующий доказательств даже не задумывается о том, выполняет ли свои цели справка с желаемым содержанием.

«Титул самой глупой справки о здоровье я бы дала справке для Кайтселийта. Например, Кайтселийт хочет узнать у семейного врача, имеются ли у человека с обеих сторон по две конечности. Кроме того, Кайтселийт предполагает, что вступающий в организацию человек что-то слышит и немного, но все же видит», - объяснила Йоллер.

У нее справки о состоянии здоровья для Кайтсейлита всегда вызывают два вопроса: «Во-первых, действительно ли нужно несколько лет учиться в университете для того, чтобы своей печатью и подписью подтверждать то, что может описать и трехлетний ребенок? И, во-вторых, проблемы со зрением и слухом больших препятствий не чинят, но почему Кайтселий дискриминирует людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, и, например, человек, потерявший один палец, по условиям справки для Кайтселийта не годится».

Кармен Йоллер напомнила, что из-за пьяных водителей в Эстонии погибает больше людей, чем от рук пьяных обладателей оружия: «Во взбудоражившей всех нас трагедии свою роль сыграли несколько факторов: водитель управлял автомобилем и использовал оружие, находился в состоянии как алкогольного, так и наркотического опьянения. Многие понятия не имеют о том, что у врачей практически нет возможности приостановить действие справки для прав и оружия при выявлении тяжелых проблем со здоровьем». Она добавила, что на это семейные врачи неоднократно обращали внимание.

Также Йоллер отметила, что за управлением автомобилем в состоянии опьянения и/или использованием оружия не обязательно должен быть диагноз: «Чаще всего это банальная халатность. К сожалению, халатность лечить невозможно».

По словам семейного врача, настало время, когда система справок могла бы стать достойной эстонского дигитального общества, и начала выполнять свои реальные цели – предлагать столько чувства безопасности, сколько может позволить современная медицина, с пониманием здоровья.

В дальнейшем Кармен Йоллер призывает Департамент полиции и погранохраны обсуждать проблемные места между собой, а не через СМИ: «Уже в который раз признаю, что полиция предпочитает общаться с семейными врачами скорее через СМИ». По ее словам, на понедельничной пресс-конференции генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал, что он не понимает, что врачи могут доказать, а чего нет: «Поскольку диалога между семейными врачами и полицией практически нет, нельзя предъявить это незнание в качестве претензии».

Но у семейных врачей до сих пор было хорошее сотрудничество с Министерством внутренних дел: «Я думаю, что после тысяч прочтений это хорошее сотрудничество продолжится. Что касается племянников, то о их душевном здоровье психиатры знают намного больше, чем о человеке, которого психиатр видит в первый раз в жизни, и для которого у него есть максимум 30 минут».