Вт, 9.06.2020
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Ryanair отменяет плату за изменение дат перелетов

Самолет Ryanair.

ФОТО: Paul Hanna / REUTERS

Авиакомпания Ryanair сегодня, 9 июня, объявила об отмене взимания платы с клиентов за изменение даты перелета в июле и августе.

С первого июля Ryanair планирует совершать более 1000 ежедневных рейсов по всей сети. Чтобы обеспечить максимально возможную уверенность в датах рейсов, компания предлагает клиентам следующую опцию:

С 10 июня клиенты, которые приобретут билеты на рейсы в июле и августе, смогут менять даты своих перелетов с нулевой платой до 31 декабря 2020 года.

Директор по маркетингу и цифровым технологиям Ryanair Дара Брэди отметила:

«Поскольку популярные туристические страны, такие как Италия, Португалия и Испания, открывают свои границы для иностранных туристов, мы готовы встречать пассажиров на борту с 1 июля. Мы хотим предложить нашим клиентам как можно больше уверенности в возможности путешествовать без платы за изменение рейса, если их планы изменятся».

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