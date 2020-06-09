Ryanair отменяет плату за изменение дат перелетов

С 10 июня клиенты, которые приобретут билеты на рейсы в июле и августе, смогут менять даты своих перелетов с нулевой платой до 31 декабря 2020 года.

«Поскольку популярные туристические страны, такие как Италия, Португалия и Испания, открывают свои границы для иностранных туристов, мы готовы встречать пассажиров на борту с 1 июля. Мы хотим предложить нашим клиентам как можно больше уверенности в возможности путешествовать без платы за изменение рейса, если их планы изменятся».