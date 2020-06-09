МИД РФ: "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, несмотря на попытки сорвать проект

«Уверены, что "Северный поток - 2" будет достроен и введён в эксплуатацию вопреки всем усилиям со стороны наших недоброжелателей сорвать проект», - сказал Титов.

По его словам, в новом газопроводе заинтересована как Россия, экспортирующая газ, так и многие европейские государства, в первую очередь Германия, наш газ закупающие.

«По всем прогнозам, спрос в Евросоюзе на российские энергоносители в обозримом будущем будет только расти», - подчеркнул Титов.

«Что касается Третьего энергопакета ЕС, а также новой газовой директивы Евросоюза, распространяющей его положения на трансграничные трубопроводы, то Федеральное сетевое агентство Германии в мае этого года отклонило заявку компании Nord Stream -2 AG вывести газопровод из-под их действия, но, насколько нам известно, компания-оператор намерена продолжить переговоры с германскими властями по этому вопросу», - заявил высокопоставленный российский дипломат.