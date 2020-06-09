Полиция ищет свидетелей стрельбы в Лихула

Полиция разыскивает людей и водителя автомобиля, которые поздно вечером 6 июня находились в деревне Валусте волости Ляэнеранна на перекрестке улиц Тууди-Раудтее и Рейну-Лийасе.
Поздно вечером 6 июня в промежуток времени с 22.55 до 23.05 на перекрестке Тууди-Раудтеэ и Рейну-Лийса маневрировал легковой автомобиль. Кроме того, известно, что в это же время там проходили пешком два человека.
Полиция просит этих людей и водителя автомобиля связаться с Пярнуским отделом полиции по телефону 44 6547 или по э-мейлу kati.vaher@politsei.ee.