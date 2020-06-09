Свидетели стрельбы в Лихула сами связались с полицией

Полиция во вторник объявила, что разыскивает свидетелей трагедии в Лихула. Уже к вечеру того же дня свидетели сами связались со стражами правопорядка.
Полиция искала людей и водителя автомобиля, которые поздно вечером 6 июня находились в деревне Валусте волости Ляэнеранна на перекрестке улиц Тууди-Раудтеэ и Рейну-Лийасе.
К вечеру свидетели уже нашлись. Ляэнеская префектура сообщила журналистам, что свидетели сами связались с полицией.
В понедельник Пярнуский уездный суд заключил под стражу 32-летнего Микка Таррасте, которому предъявлено подозрении в убийстве и попытке убийства.