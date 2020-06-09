Антитела выявлены у 0,9% протестированных, коллективного иммунитета в Эстонии нет

Из ближайших соседей Эстонии, например, Департамент здоровья Финляндии сообщил, что антитела к новому коронавирусу в ходе тестирования выявлены примерно у 0,26-2,4% людей. Согласно одному проведенному в Стокгольме исследованию, антитела обнаружены у 7,3% населения. Таким образом, на основании имеющихся на сегодня данных говорить о большом количестве переболевших и возникновении коллективного иммунитета не приходится – ни в Эстонии, ни среди населения соседних стран. Рассчитывать по-прежнему нужно на создание вакцины.

Несмотря на обнаруженные антитела, получившим положительный результат все же следует соблюдать правила гигиены и дистанцирования, введенные с целью ограничения распространения вируса.

На сегодняшний день в Медицинском центре Confido забронировано все июньское время приема на бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу, регистрация на прохождение тестирования закрыта. Всех уже зарегистрированных клиентов по-прежнему ждут на тестирование – для этого нужно просто прийти в выбранную клинику Confido в назначенное время без признаков болезни.