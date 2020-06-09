Жена Вячеслава Дацика анонсировала бой Рыжего Тарзана с Александром Емельяненко

В настоящее время 40-летний Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан отбывает заключение за попытку пересечь на лодке границу РФ с Эстонией. В конце декабря 2019 года он вместе со своим знакомым был задержан эстонскими пограничниками и передан коллегам из Ленинградской области.

По словам Виктории, прокурор запрашивал три года, но суд вынес приговор - год, причем полгода Тарзан уже отсидел и "через пару месяцев выходит домой" по условно-досрочному освобождению.

"Он сейчас выйдет, снова восстановит форму, потому что как-никак, за полгода она потеряна. Будет заниматься дальше саморазвитием, боями, и скоро заключим новый контракт, с новым промоушеном. Пока я не могу сказать с каким, это секрет. С Александром Емельяненко у них обязательно будет бой, потому что Слава этого хочет, и Саша тоже на это согласился", - заявила газете супруга бойца.

"Все видят, что Вячеслав изменился, он стал более серьезным, занимается общественной деятельностью, открыл спортзал для детей, у него спортивная карьера пошла на лад. Учитывая как он сейчас изменился, вот этот залет, если можно так сказать, не соответствует новому Вячеславу. Думаю, суд это понял", - добавила Виктория.

Дацик ранее отбыл 3,5 года в колонии по делу о нападении на подпольный публичный дом. Первый раз атлета задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд, признав его невменяемым, назначил лечение в психиатрической больнице Петербурга. Оттуда Дацик сбежал в Норвегию, где с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В марте 2011 года его экстрадировали в Россию.