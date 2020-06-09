Из-за задержки сообщения от полиции живущие рядом с Лихула люди были в опасности

Звонок о стрельбе под Лихула поступил полиции в субботу около десяти часов вечера. В итоге полиция начала преследование Subaru, за рулем которого был Микк Таррасте, открывший огонь. Перестрелок было несколько, пока Таррасте наконец не поймали.

Люди, живущие в округе, слышали стрельбу, но пребывали в неведении. Кто-то думал, что это учения, кто-то - что запускают фейерверки. Живущий вблизи места стрельбы Алари рассказал Pärnu Postimees, что слышал выстрелы и понял, что-то не так, но предположить настолько ужасные события не мог. Поэтому он решил не менять планов, и пока стрелок был в бегах, Алари пошел собирать себе веник для вечера в сауне.

“Уже теперь я понимаю, что подвергал свою жизнь опасности. Меня могли подстрелить. Немного плохо было все организовано, но для всех такой ход событий стал неожиданным”, - считает Алари. По его словам другие люди собрались поблизости, чтобы узнать что случилось. К счастью, других жертв помимо людей в «Жигули» не было, но опасность, по мнению Алари, была.

Полиция прислала официальное пресс-сообщение, в котором помимо прочего просила жителей оставаться дома, после часу ночи, за пару минут до того, как поймала убившего двух человек мужчину.