Из-за задержки сообщения от полиции живущие рядом с Лихула люди были в опасности

Полицейские проделали хорошую работу по поимке стрелка из Лихула: его поймали за три часа. Однако уведомление живущих в округе людей ушло на задний план, за исключением остановки пары автомобилей, пишет Pärnu Postimees.
Звонок о стрельбе под Лихула поступил полиции в субботу около десяти часов вечера. В итоге полиция начала преследование Subaru, за рулем которого был Микк Таррасте, открывший огонь. Перестрелок было несколько, пока Таррасте наконец не поймали.
Люди, живущие в округе, слышали стрельбу, но пребывали в неведении. Кто-то думал, что это учения, кто-то - что запускают фейерверки. Живущий вблизи места стрельбы Алари рассказал Pärnu Postimees, что слышал выстрелы и понял, что-то не так, но предположить настолько ужасные события не мог. Поэтому он решил не менять планов, и пока стрелок был в бегах, Алари пошел собирать себе веник для вечера в сауне.
“Уже теперь я понимаю, что подвергал свою жизнь опасности. Меня могли подстрелить. Немного плохо было все организовано, но для всех такой ход событий стал неожиданным”, - считает Алари. По его словам другие люди собрались поблизости, чтобы узнать что случилось. К счастью, других жертв помимо людей в «Жигули» не было, но опасность, по мнению Алари, была.
Полиция прислала официальное пресс-сообщение, в котором помимо прочего просила жителей оставаться дома, после часу ночи, за пару минут до того, как поймала убившего двух человек мужчину.
Ляэнеский префект Кайдо Кыплас признался, что полицейские действительно должны были оповестить людей через медиа быстрее. Однако он отметил, что стражи правопорядка оградили опасную зону, закрыли дороги в округе и попросили людей, попавших в опасную зону, покинуть ее.