Россиянам разрешили выезд за границу к родственникам, на работу и на лечение. Пустят ли их в Эстонию?

Распоряжение правительства РФ, смягчающее ограничения на выезд россиян за рубеж, начало действовать с 6 июня. Согласно документу, граждане РФ могут выехать за рубеж к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также для лечения, на работу или на учебу. Но готова ли Эстония открыть для них свои границы?
Как уточняет «Интерфакс», граждане РФ, выезжающие за границу на лечение, должны предъявить документы или их копии от принимающей медицинской организации, подтверждающие лечение с указанием времени его проведения. Также необходимы документы, оформленные Минздравом РФ.
Граждане России, однократно выезжающие из страны для ухода за больными близкими родственниками, опекунами и попечителями должны иметь при себе документы, выданные медицинской организацией, которые подтверждают состояние человека, нуждающегося в уходе. Также на руках должна быть копия документа, подтверждающего степень родства.
Граждане РФ, выезжающие с целью работы, должны иметь трудовой договор с иностранным работодателем или его копию, разрешение на работу в этой стране и разрешение на право въезда в иностранное государство с целью осуществления трудовой деятельности.
При выезде для получения образования в иностранное государство необходим документ, подтверждающий, что гражданин РФ получает образование в конкретной иностранной образовательной организации или документ от российского образовательного учреждения о направлении своего ученика для обучения в зарубежную организацию.
Rus.Postimees поинтересовался у представителей Департамента полиции и погранохране и Министерства иностранных дел, будут ли теперь россиян пускать в Эстонию и если да, то как будет выглядеть процедура пересечения границы.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан ответила, что все указанные на их сайте ограничения на эстонско-российской границе действуют до сих пор. Таким образом, с 18 марта и по сей день граница РФ закрыта для граждан других стран и людей без гражданства.
Границу могут пересекать только следующие лица, не имеющие симптомов болезни:
* находящиеся в РФ работники дипломатических и консульских служб и члены их семьи
* водителей грузовых автомобилей международного сообщения
* члены команды самолета или судна
* проводники поездов на международных линиях
* члены официальных делегаций
* лица, которым выдана дипломатическая или служебная виза либо обычная виза в связи со смертью близкого родственника
* лица, которые постоянно проживают в Российской Федерации
В соответствии с вступившими в силу 30 марта ограничениями:
* граждане иностранных государств, в том числе граждане и жители Эстонии, могут выехать из России
* проживающих в Эстонии на основании вида на жительство гражданам РФ разрешается въезд в Россию, но они смогут вернуться в Эстонии только после снятия ограничений со стороны РФ
* граждане России и жители России, постоянно проживающие в РФ, могут вернуться домой в Россию
* изменений, касающихся международных грузоперевозок, нет
«Трудовая миграция на общих основаниях и туризм к вышеперечисленным категориям не относятся и пересечение границы преследующими такие цели лицами не разрешается», - добавила Виктория Корпан.
В Министерстве иностранных дел Эстонии также подтвердили, что как минимум еще три недели наша страна будет для россиян под замком.
«Эстония считает важным постепенный и скоординированный подход стран-членов Европейского союза к открытию внешних границ ЕС. В нынешней ситуации мы считаем разумным продлить ограничения на пересечение внешних границ еще на три недели, то есть до 30 июня 2020 года», - заявила советник по прессе Министерства иностранных дел Леэн Линдам.
Она добавила, что сотрудничество с Россией по вопросу открытия границ не ведется: «Эстонско-российская граница является внешней границей Европейского союза, поэтому Эстония координирует ее открытие сообща со странами-членам ЕС».