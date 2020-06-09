Россиянам разрешили выезд за границу к родственникам, на работу и на лечение. Пустят ли их в Эстонию?

Как уточняет «Интерфакс», граждане РФ, выезжающие за границу на лечение, должны предъявить документы или их копии от принимающей медицинской организации, подтверждающие лечение с указанием времени его проведения. Также необходимы документы, оформленные Минздравом РФ.

Граждане России, однократно выезжающие из страны для ухода за больными близкими родственниками, опекунами и попечителями должны иметь при себе документы, выданные медицинской организацией, которые подтверждают состояние человека, нуждающегося в уходе. Также на руках должна быть копия документа, подтверждающего степень родства.

Граждане РФ, выезжающие с целью работы, должны иметь трудовой договор с иностранным работодателем или его копию, разрешение на работу в этой стране и разрешение на право въезда в иностранное государство с целью осуществления трудовой деятельности.

При выезде для получения образования в иностранное государство необходим документ, подтверждающий, что гражданин РФ получает образование в конкретной иностранной образовательной организации или документ от российского образовательного учреждения о направлении своего ученика для обучения в зарубежную организацию.

Rus.Postimees поинтересовался у представителей Департамента полиции и погранохране и Министерства иностранных дел, будут ли теперь россиян пускать в Эстонию и если да, то как будет выглядеть процедура пересечения границы.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан ответила, что все указанные на их сайте ограничения на эстонско-российской границе действуют до сих пор. Таким образом, с 18 марта и по сей день граница РФ закрыта для граждан других стран и людей без гражданства.

Границу могут пересекать только следующие лица, не имеющие симптомов болезни:

* находящиеся в РФ работники дипломатических и консульских служб и члены их семьи

* водителей грузовых автомобилей международного сообщения

* члены команды самолета или судна

* проводники поездов на международных линиях

* члены официальных делегаций

* лица, которым выдана дипломатическая или служебная виза либо обычная виза в связи со смертью близкого родственника

* лица, которые постоянно проживают в Российской Федерации

В соответствии с вступившими в силу 30 марта ограничениями:

* граждане иностранных государств, в том числе граждане и жители Эстонии, могут выехать из России

* проживающих в Эстонии на основании вида на жительство гражданам РФ разрешается въезд в Россию, но они смогут вернуться в Эстонии только после снятия ограничений со стороны РФ

* граждане России и жители России, постоянно проживающие в РФ, могут вернуться домой в Россию

* изменений, касающихся международных грузоперевозок, нет

«Трудовая миграция на общих основаниях и туризм к вышеперечисленным категориям не относятся и пересечение границы преследующими такие цели лицами не разрешается», - добавила Виктория Корпан.

В Министерстве иностранных дел Эстонии также подтвердили, что как минимум еще три недели наша страна будет для россиян под замком.

«Эстония считает важным постепенный и скоординированный подход стран-членов Европейского союза к открытию внешних границ ЕС. В нынешней ситуации мы считаем разумным продлить ограничения на пересечение внешних границ еще на три недели, то есть до 30 июня 2020 года», - заявила советник по прессе Министерства иностранных дел Леэн Линдам.