Coca-Cola Plaza открывается вновь 15 июня

«Мы рады сообщить, что с 15 июня Forum Cinemas снова ждет всех фанатов кино в Coca-Cola Plaza - самом большом кинотеатре Эстонии. Чтобы отпраздновать это событие, на неделе открытия посетителей ждут небывалые цены, поэтому при желании можно пересмотреть все ранее не увиденные фильмы» - радуется исполнительный директор Forum Cinemas Baltic Кристьян Конго. В день открытия - 15 июня - можно пойти в кино всего за 1€.

Во всех кинотеатрах сети Forum Cinemas в соответствии с требованиями Департамента здоровья обеспечена безопасная развлекательная среда как для работников, так и для посетителей. Максимальное количество людей в больших залах будет составлять 100 человек, а маленькие залы будут заполняться максимум на 50%. В кинотеатрах есть дезинфекторы, а сенсорные экраны и поверхности будут чиститься каждые 60 минут.