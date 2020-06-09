Дорожный хулиган проведет два с половиной года в тюрьме

В ночь на 5 июня полиция получила вызов к многоквартирному дому, расположенному на бульваре Каунасе в Тарту, к которому подъехал пьяный водитель. Отреагировавшие на вызов сотрудники поначалу указанную машину у дома не обнаружили, но через какое-то время описанный внимательным гражданином автомобиль подъехал вновь. Водителю отдали указание остановиться, на что тот отреагировал и вышел из машины. У 37-летнего человека, находившегося за рулем, было установлено тяжелое опьянение. Кроме того, оказалось, что у него нет и водительских прав. Его задержали в качестве подозреваемого в совершении преступления, доставили в арестную камеру для вытрезвления и ожидания суда.

Ведущий следователь Тартуского отдела полиции Анита Пейпонен сказала, что хотя у 37-летнего задержанного никогда и не было прав, его неоднократно ловили за рулем в ходе рутинной работы или по информации бдительных граждан, и чаще всего он был сильно пьян. По словам сотрудника полиции, у этого человека нет ни теоретических, ни практических знаний для участия в дорожном движении, это подтверждает и прежняя информация о нем самом и его стиле вождения.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайре Хянилене сказала, что за пьяное вождение он был наказан в мае прошлого года, а за езду без прав в мае этого года: «Наказания за прежние преступления еще не были отбыты ко времени совершения нового преступления. Поэтому прокуратура потребовала назначить ему реальное тюремное заключения. Суд согласился с этой позицией, и теперь ему на основании совокупного приговора суда придется следующие два с половиной года провести в тюрьме».