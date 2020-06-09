Пульмонолог: коронавирус не проходит бесследно

"В результате иммунодефицита, образовавшегося у людей из-за затяжной инфекции, восприимчивость человека к другим заболеваниям, вирусным или бактериальным, будет достаточно высокая", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, это ставит перед врачами вопрос о том, как Россия переживет осенне-зимний период инфекций.

Кроме того, коронавирус вызывает воспаление и повреждение внутренних стенок сосудов. Это приводит к образованию тромбов, которые несут угрозу нормальному функционированию сердца и головного мозга, объяснил академик.