Sony перенесла презентацию приставки PlayStation 5

Компания Sony объявила, что анонсированная ранее презентация игровой консоли PlayStation 5, которую планировали провести 4 июня, но затем отложили из-за массовых протестов в США, вспыхнувших из-за гибели Джорджа Флойда, пройдет 11 июня, в 23 часа по таллиннскому времени.
Как сообщалось ранее, мероприятие в основном будет посвящено будущим играм для новой приставки и будет длиться около часа. 11 июня презентацию покажут в записи, а не в прямом эфире, отмечает Newsru со ссылкой на The Verge.
"Игры, которые выйдут для PS5, представляют лучшие наработки индустрии от студий со всего мира. Крупные и небольшие студии, основанные давно или в последнее время, усердно работали над играми, которые смогут продемонстрировать потенциал устройства", - сообщил ранее глава подразделения Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020
Напомним, в Sony планируют провести несколько презентаций PlayStation 5, раскрывая на них различные подробности о долгожданной многими пользователями приставке. На данный момент известно, что консоль получит 8-ядерный процессор AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц и графическое ядро AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопс. Консоль будет иметь 16 ГБ GDDR6 оперативной памяти, скорость которой будет достигать 448 ГБ/c. Также устройство оснастят SSD-накопителем объемом 825 ГБ и 4К UHD Blu-Ray-дисководом.
В начале апреля Sony анонсировала беспроводной игровой контроллер DualSense для PlayStation 5. В его основе лежит контроллер DualShock 4, который был выпущен в 2013 году и получил положительные отзывы пользователей. При этом модель DualSense отличается от предшественника, как внешне, так и по характеристикам: дизайн контроллера стал более футуристичным, а его функциональность была расширена. Так, инженеры улучшили виброотдачу, и теперь игроки могут ощутить, что автомобиль, которым они управляют в игре, едет по грязи. Также компания добавила адаптивные триггеры в кнопки L2 и R2 для того, чтобы игрок мог ощущать напряжение от выполняемых действий, например, при натягивании лука во время стрельбы. Кроме того, контроллер DualSense имеет меньший вес и может дольше работать без подзарядки.