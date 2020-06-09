Sony перенесла презентацию приставки PlayStation 5

Напомним, в Sony планируют провести несколько презентаций PlayStation 5, раскрывая на них различные подробности о долгожданной многими пользователями приставке. На данный момент известно, что консоль получит 8-ядерный процессор AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц и графическое ядро AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопс. Консоль будет иметь 16 ГБ GDDR6 оперативной памяти, скорость которой будет достигать 448 ГБ/c. Также устройство оснастят SSD-накопителем объемом 825 ГБ и 4К UHD Blu-Ray-дисководом.

В начале апреля Sony анонсировала беспроводной игровой контроллер DualSense для PlayStation 5. В его основе лежит контроллер DualShock 4, который был выпущен в 2013 году и получил положительные отзывы пользователей. При этом модель DualSense отличается от предшественника, как внешне, так и по характеристикам: дизайн контроллера стал более футуристичным, а его функциональность была расширена. Так, инженеры улучшили виброотдачу, и теперь игроки могут ощутить, что автомобиль, которым они управляют в игре, едет по грязи. Также компания добавила адаптивные триггеры в кнопки L2 и R2 для того, чтобы игрок мог ощущать напряжение от выполняемых действий, например, при натягивании лука во время стрельбы. Кроме того, контроллер DualSense имеет меньший вес и может дольше работать без подзарядки.