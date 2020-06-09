Вт, 9.06.2020
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  • В этом году фестиваль "Золотая маска в Эстонии" растянется на три месяца

В этом году фестиваль "Золотая маска в Эстонии" растянется на три месяца

"Золотая маска" - независимая профессиональная награда, присуждаемая за театральные достижения.

ФОТО: Kuldne mask

Традиционный театральный фестиваль "Золотая маска в Эстонии", который обычно проходит в октябре, в этом году планируется провести по частям в течение трех месяцев. Спектакли пройдут в октябре, ноябре и декабре. Причина таких изменений вызвана пандемией коронавируса и связанных с ней проблем, передает Rus.ERR.

Об этом в интервью ERR рассказала главный организатор "Золотой маски в Эстонии" Светлана Янчек, отметив, что программу фестиваля удалось сохранить почти в полном объеме. "Мы постарались максимально сохранить программу, но, к сожалению, на сегодня два спектакля действительно утрачены", - сказала она.

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