В этом году фестиваль "Золотая маска в Эстонии" растянется на три месяца

Традиционный театральный фестиваль "Золотая маска в Эстонии", который обычно проходит в октябре, в этом году планируется провести по частям в течение трех месяцев. Спектакли пройдут в октябре, ноябре и декабре. Причина таких изменений вызвана пандемией коронавируса и связанных с ней проблем, передает Rus.ERR.
Об этом в интервью ERR рассказала главный организатор "Золотой маски в Эстонии" Светлана Янчек, отметив, что программу фестиваля удалось сохранить почти в полном объеме. "Мы постарались максимально сохранить программу, но, к сожалению, на сегодня два спектакля действительно утрачены", - сказала она.