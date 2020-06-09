В этом году фестиваль "Золотая маска в Эстонии" растянется на три месяца

Об этом в интервью ERR рассказала главный организатор "Золотой маски в Эстонии" Светлана Янчек, отметив, что программу фестиваля удалось сохранить почти в полном объеме. "Мы постарались максимально сохранить программу, но, к сожалению, на сегодня два спектакля действительно утрачены", - сказала она.