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Соцдемы представили 50 000 поправок к законопроекту о ликвидации КНФП

Евгений Осиновский.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Оппозиционная Социал-демократическая партия представила 50 000 поправок к инициированному правящей коалицией законопроекту о ликвидации Комиссии по надзору за финансированием партий (КНФП), чтобы предотвратить его принятие.

«СДПЭ предприняла достаточно радикальный шаг в рамках парламентского производства, подав 50 000 поправок к законопроекту», - написал социал-демократ Евгений Осиновский в социальной сети Facebook.

Для того, чтобы обсудить и принять решения по всем 50 000 поправкам, парламенту Эстонии пришлось бы работать круглосуточно без перерывов около одного года. «Физически это конечно невозможно и это, естественно, не является нашей целью. Мы хотим, чтобы данный законопроект не воплотился в закон», - написал Осиновский.

«Правящая коалиция могла бы теперь отозвать свой законопроект и предоставить комиссии возможность спокойно работать. С точки зрения демократии в Эстонии это очень важная работа и, совершенно очевидно, результативная», - добавил Осиновский.

Поправки были представлены в электронном виде.

Портал новостей вещания напомнил, что Центристская партия, EKRE и "Отечество", совместно контролирующие большинство мест в парламенте, 18 мая решили ликвидировать Комиссию по надзору за финансированием партий и передать ее функции Госконтролю. В пояснительной записке к представленному в Рийгикогу законопроекту сообщается, что состав комиссии не в полной мере соответствует критерию независимости. 

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