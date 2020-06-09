Соцдемы представили 50 000 поправок к законопроекту о ликвидации КНФП

Оппозиционная Социал-демократическая партия представила 50 000 поправок к инициированному правящей коалицией законопроекту о ликвидации Комиссии по надзору за финансированием партий (КНФП), чтобы предотвратить его принятие.
«СДПЭ предприняла достаточно радикальный шаг в рамках парламентского производства, подав 50 000 поправок к законопроекту», - написал социал-демократ Евгений Осиновский в социальной сети Facebook.
Для того, чтобы обсудить и принять решения по всем 50 000 поправкам, парламенту Эстонии пришлось бы работать круглосуточно без перерывов около одного года. «Физически это конечно невозможно и это, естественно, не является нашей целью. Мы хотим, чтобы данный законопроект не воплотился в закон», - написал Осиновский.
«Правящая коалиция могла бы теперь отозвать свой законопроект и предоставить комиссии возможность спокойно работать. С точки зрения демократии в Эстонии это очень важная работа и, совершенно очевидно, результативная», - добавил Осиновский.
Поправки были представлены в электронном виде.
Портал новостей вещания напомнил, что Центристская партия, EKRE и "Отечество", совместно контролирующие большинство мест в парламенте, 18 мая решили ликвидировать Комиссию по надзору за финансированием партий и передать ее функции Госконтролю. В пояснительной записке к представленному в Рийгикогу законопроекту сообщается, что состав комиссии не в полной мере соответствует критерию независимости.