Движение на дороге между Нарвой и Нарва-Йыэсуу летом будет односторонним

В пик курортного сезона уехать с моря будет сложнее

К началу июня закончен частичный ремонт дорог на территории Нарвы, но часть дороги на административной территории Нарва-Йыэсуу ждет более серьезный ремонт. Сейчас на административной границе двух самоуправлений установлен временный светофор, перекрыта одна полоса, рабочие меняют водоотводящие трубы под дорожным полотном. Но во второй половине месяца на всем шоссе останется открытой только одна полоса.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин на прошлой неделе сказал в своем очередном видеообращении на YouTube, что дорога между городами будет закрыта полностью.

“На момент видеообращения со стороны генподрядчика и Департамента шоссейных дорог Эстонии был план, что они в любом случае закрывают обе полосы полностью, поскольку параллельно с трассой идут и международный кабель связи, и большая канализационная труба в Нарву на очистные, - рассказал мэр курортного города и добавил. - В конце прошлой недели, в том числе, возможно, благодаря моему видеообращению они пошли на некоторое снисхождение, и теперь информация такая: останется одностороннее движение”.

Из Нарвы в Нарва-Йыэсуу можно будет проехать по дороге, непосредственно соединяющей города. Из Нарва-Йыэсуу в Нарву нужно будет ехать через Таллиннское шоссе.

“Летом в город едет очень много туристов из Нарвы, а жители Нарва-Йыэсуу будут ездить на работу в Нарву через Таллиннское шоссе”, а домой вечером - по обычной дороге”, - пояснил мэр.

Срок проведения работ по договору - два месяца, но строители сообщили управе, что постараются справиться быстрее.

“Это - самый разгар летнего сезона. Тем не менее, это все-таки лучше, чем если бы этот отрезок работы закрыли полностью”, - сказал Максим Ильин.

Схемы объездов можно будет увидеть в четверг

По словам мэра Нарва-Йыэсуу в четверг подрядчик должен прислать в городскую управу график проведения работ и схемы объездов. Временные схемы движения на время ремонта подрядчик сейчас согласовывает с Департаментом шоссейных дорог и другими сторонами. Они будут опубликованы на городском сайте Нарва-Йыэсуу.

Изменение движения коснется не только тех, кто перемещается между Нарвой и Усть-Нарвой, нескольких тысяч дачников из СК “Энергетик-2” и нарвского района Кудрукюла, но также жителей деревень, через которые могут пройти временные объездные пути.