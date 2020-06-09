Движение на дороге между Нарвой и Нарва-Йыэсуу летом будет односторонним

Со второй половины июня на полтора-два месяца дорога между Нарвой и Нарва-Йыэсуу будет односторонней. Из Нарвы можно будет проехать до Нарва-Йыэсуу, а ехать из курортного города в Нарву придется через Таллиннское шоссе. За время ремонта планируется полностью заменить дорожное покрытие дороги на территории Усть-Нарвы и перестроить три перекрестка.
В пик курортного сезона уехать с моря будет сложнее
К началу июня закончен частичный ремонт дорог на территории Нарвы, но часть дороги на административной территории Нарва-Йыэсуу ждет более серьезный ремонт. Сейчас на административной границе двух самоуправлений установлен временный светофор, перекрыта одна полоса, рабочие меняют водоотводящие трубы под дорожным полотном. Но во второй половине месяца на всем шоссе останется открытой только одна полоса.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин на прошлой неделе сказал в своем очередном видеообращении на YouTube, что дорога между городами будет закрыта полностью.
“На момент видеообращения со стороны генподрядчика и Департамента шоссейных дорог Эстонии был план, что они в любом случае закрывают обе полосы полностью, поскольку параллельно с трассой идут и международный кабель связи, и большая канализационная труба в Нарву на очистные, - рассказал мэр курортного города и добавил. - В конце прошлой недели, в том числе, возможно, благодаря моему видеообращению они пошли на некоторое снисхождение, и теперь информация такая: останется одностороннее движение”.
Из Нарвы в Нарва-Йыэсуу можно будет проехать по дороге, непосредственно соединяющей города. Из Нарва-Йыэсуу в Нарву нужно будет ехать через Таллиннское шоссе.
“Летом в город едет очень много туристов из Нарвы, а жители Нарва-Йыэсуу будут ездить на работу в Нарву через Таллиннское шоссе”, а домой вечером - по обычной дороге”, - пояснил мэр.
Срок проведения работ по договору - два месяца, но строители сообщили управе, что постараются справиться быстрее.
“Это - самый разгар летнего сезона. Тем не менее, это все-таки лучше, чем если бы этот отрезок работы закрыли полностью”, - сказал Максим Ильин.
Схемы объездов можно будет увидеть в четверг
По словам мэра Нарва-Йыэсуу в четверг подрядчик должен прислать в городскую управу график проведения работ и схемы объездов. Временные схемы движения на время ремонта подрядчик сейчас согласовывает с Департаментом шоссейных дорог и другими сторонами. Они будут опубликованы на городском сайте Нарва-Йыэсуу.
Изменение движения коснется не только тех, кто перемещается между Нарвой и Усть-Нарвой, нескольких тысяч дачников из СК “Энергетик-2” и нарвского района Кудрукюла, но также жителей деревень, через которые могут пройти временные объездные пути.
“Есть несколько вариантов - либо сразу через Таллиннское шоссе, либо через поворот у “Шишкинской сосны” на Мерикюла, Пухкова и Водава, - рассказал Максим Ильин. - Если так, то в деревнях будут ограничения по скорости и дополнительные знаки. Было предложение сделать обеспыливание, потому что не весь этот отрезок имеет асфальтовое покрытие. На грунтовом участке дороги будет сделано обеспыливание и установлено ограничение скорости, чтобы машины не летели через деревни и не пылили. Такие временные неудобства сопутствуют этим работам, но окончательная цель работ - все-таки улучшить саму дорогу. Надо сказать, что это ремонт, которого мы уже давно ждем”.
Руководитель Центра общественного транспорта Ида-Вирумаа Хейки Лутс сказал, что центр еще никто не информировал о готовящихся изменениях в движении. Поэтому пока нет информации, как изменится движение автобусов.
Перекресток у родника “закопают”
Проект реконструкции шоссе предусматривает, что будет полностью заменено асфальтовое покрытие. Кроме того, дорожники перестроят три перекрестка - поворот на сады “Энергетик-2”, на Рийгикюла и на Кудрукюла.
“Устанавливаются островки безопасности, по-другому организуются съезды, карманы, чтобы обезопасить движение”, - рассказал Максим Ильин.
Дорога рядом с поворотами на кладбище Рийгикюла и к роднику будет занижена на метр. Сейчас шоссе проходит через горку, из-за чего водителям, выезжающим на главную дорогу, не видно, движется ли кто-то по этой дороге со стороны Усть-Нарвы.
“На Троицу там творился полный хаос, - рассказал мэр приморского города. - Кроме того, что было просто много машин, они заезжали на обочины, но те, кто ехали со стороны Нарва-Йыэсуу до определенного момента не видели тех, кто на этом перекрестке стоит, потому что он слишком высокий”.
Реконструкцию шоссе ведет компания N&V. Параллельно будет вестись строительство недостроенного участка велодорожки между городами. По условиям проекта, эти работы, в том числе на территории Нарва-Йыэсуу, заказывает нарвская управа. Департамент экономики и городского развития Нарвы сообщил, что велодорожку будет проектировать и строить компания YIT Eesti. Договор об этом был заключен в апреле, срок его реализации - 12 месяцев.
Проекты частично связаны, например трубы для отвода воды, которые уже устанавливают, пройдут и под автомобильной дорогой, и под велосипедно-пешеходной.