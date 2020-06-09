Соседи конфликтуют из-за лающей собаки. Годами

Проблема длится годами. Начиная с 2017 года потерпевшая сторона подала четыре письменные и множество устных жалоб, но ходившие изучать ситуацию на месте инспекторы не нашли достаточных доказательств, которые обосновании был наказание владельца собаки. Со временем ситуация, по словам жалобщика, скорее ухудшилась: предположительно, лай создает постоянный монотонный внешний шум, который вызвал у местных жителей хронический стресс, нарушил сон жителей, у работающих дома взрослых и детей нарушено внимание, приходится принимать успокоительное, а чтобы обеспечить дневной сон для маленьких детей приходится уезжать из района, вместо того, чтобы позволить им отдохнуть в саду.

Семья хозяина собаки избегает общения, и заблокировала в телефонах номера склочных соседей.

Теперь жалобщик отправил в МуПо новую жалобу, на сей раз с девятью подписями соседей. Побеседовали и с подписавшимися, некоторые из которых отметили, что ситуация с лаем не такая тяжелая, как указано в обращении. Другие объяснили свою подпись помощью человеку, который один справиться с проблемой не в состоянии.

Региональный инспектор МуПо ходил на место, встречался и с собакой, и с ее владельцем, и ничего тревожащего не обнаружил: собака, как собака, которая подает голос, увидев чужого, но приказам хозяина подчиняется и замолкает. Но еще он узнал, что хозяин подозревает соседа в том, что тот бросает странную еду через забор, поскольку находил на территории остатки порванного пакета. Один предполагаемый эпизод кормления попал на видеозапись, что дало основание для обращения в полицию с подозрением в попытке отравить пса. После вмешательства полиции наступила долгожданная тишина и, по словам собственника, собака почти не лает, по крайней мере, по ночам. Поэтому последнее – это выдумки другой стороны.

Где правда и как решить проблему? Это самое сложное в соседских склоках. Некоторые конфликты тлеют и проходят только тогда, когда одна из сторон сдается и переезжает. Или обращается в суд, но такое обычно происходит редко, прежде всего, из-за больших судебных расходов и траты времени.

Заведующая отделом расследований и региональной работы МуПо Трийн Уудевяли комментирует ситуацию так:

«По Закону об охране порядка в любом, кроме общественного местах, нарушение ночного покоя в период с 22 до шести часов запрещено, в выходные дни с полуночи до семи утра, запрещено создавать продолжающийся и неоднократно мешающий другим шум.

Но соседи не должны терпеть продолжающийся часами лай и в другое время, который может мешать согражданам в повседневной жизни. Если лай длится недолго, его нельзя считать мешающим повседневной жизни. Также нельзя считать мешающим, если собака лает, например, на движение за забором или на другой звук.

По Закону о вещном праве у собственника есть право потребовать устранения любого нарушения права собственности. Если поведение соседа настолько мешает, что препятствует повседневной жизни, то этот спор должен решаться в гражданском суде».