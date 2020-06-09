Коронавирус в Ухане мог распространяться с августа? На это указывает анализ спутниковых фотографий

Согласно исследованию, проведенному Гарвардской Медицинской школой на основе спутниковых фотографий и данных поисковых систем, коронавирус, возможно, распространился в Китае уже в августе прошлого года. Агентство Reuters сообщает, что Китай называет этот отчет смехотворным, пишет Postimees.
В исследовании использовались спутниковые снимки парковок больниц Уханя и данные поисковых систем, связанные с такими симптомами коронавируса, как кашель и диарея.
Специалисты Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы проанализировали спутниковые снимки парковок крупных больниц в Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, а также тенденции поиска в интернете.
В ходе исследования ученые обнаружили "резкое увеличение" транспорта на больничных парковках, начиная с августа 2019 года. Самое большое число автомобилей было зафиксировано в декабре 2019 года.
Кроме того, анализ показал всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами "кашель" и "диарея" примерно за три недели до появления подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года, говорится в исследовании.
«Хотя мы не можем подтвердить, было ли увеличение объема напрямую связано с новым вирусом, наши данные подтверждают еще одно недавнее исследование, которое показало, что вирус появился до того, как был обнаружен на рынке морепродуктов Хуанань (Ухань)», - говорится в исследовании