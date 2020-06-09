Родные жертв COVID-19 обвиняют власти Италии в халатности

"Мы хотим, чтобы кто-то подал в отставку, чтобы кто-то извинился", - заявила представитель "Noi denunceremo" Кристина Лунгини. По ее словам, к большому числу смертей от коронавируса в Италии привело то, что многие пациенты с пневмонией COVID-19, как и ее 65-летний отец, слишком поздно получили медицинскую помощь, передает Deutsche Welle .

В Италии выявлено в общей сложности более 235 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом почти 34 тысячи заболевших скончались. Власти провинции Ломбардия, где находится Бергамо, обвиняют в запоздалой реакции на вспышку заболевания. Регион в свою очередь перекладывает вину на федеральные власти в в Риме. В настоящее время прокуратуры в Ломбардии занимаются следствием по нескольким делам, касающимся ошибок руководства домов престарелых и других учреждений, где было зафиксировано большое число жертв коронавируса.