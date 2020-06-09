Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Стрельба в Лихула

Погибший в лихулаской трагедии герой провел свои последние часы с друзьями.

Из-за задержки сообщения от полиции живущие рядом с Лихула люди были в опасности.

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 1121 тест на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,6% или семь проб дали положительный результат.

На первой неделе июня в Медицинском центре Confido и Экспресс-клиниках Confido было взято 1079 анализов на антитела к коронавирусу. Антитела типа IgG обнаружены у 10 человек, то есть у 0,9% прошедших тестирование.

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.

В Эстонии по-прежнему больше всего случаев коронавируса в Прибалтике.

Коронавирус в Ухане мог распространяться с августа? На это указывает анализ спутниковых фотографий.

Коронавирус не проходит бесследно и вызывает у переболевших проблемы с иммунитетом и увеличивает восприимчивость к другим заболеваниям, заявил директор НИИ пульмонологии академик Александр Чучалин.

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