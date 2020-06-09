Юри Ратас предупреждает ⟩ Коэффициент заражения коронавирусом заметно вырос

«Основываясь на оставшемся за спиной кризисе, мы знаем, что ограничение распространения заболевания начинается с наших ежедневных действий и выбора. Это означает, что мы должны вновь относиться серьезно к каждому дню и настороженно использовать все рекомендации, которые защищают нас от коронавируса и препятствуют его распространению», - заявил Ратас.

По словам премьер-министра, следует напомнить себе и близким рекомендации: соблюдать правила гигиены, держать дистанцию и оставаться дома, если вы болеете. Не теряйте бдительности. Оставайтесь дома и звоните врачу, если неважно себя чувствуете.

«Опыт показывает, что противоположными действиями мы подвергаем свою и чужие жизни опасности», - сказал Ратас, напомнив, что нужно регулярно мыть и дезинфицировать руки, а празднование различных событий лучше пропустить.