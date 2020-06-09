Юри Ратас предупреждает ⟩ Коэффициент заражения коронавирусом заметно вырос

Премьер-министр Юри Ратас предупреждает, что коэффициент заражения COVID-19 заметно вырос. На прошлой неделе этот показатель был выше единицы, а однажды и вовсе достиг уровня сравнимого с предыдущим пиковым.
«Основываясь на оставшемся за спиной кризисе, мы знаем, что ограничение распространения заболевания начинается с наших ежедневных действий и выбора. Это означает, что мы должны вновь относиться серьезно к каждому дню и настороженно использовать все рекомендации, которые защищают нас от коронавируса и препятствуют его распространению», - заявил Ратас.
По словам премьер-министра, следует напомнить себе и близким рекомендации: соблюдать правила гигиены, держать дистанцию и оставаться дома, если вы болеете. Не теряйте бдительности. Оставайтесь дома и звоните врачу, если неважно себя чувствуете.
«Опыт показывает, что противоположными действиями мы подвергаем свою и чужие жизни опасности», - сказал Ратас, напомнив, что нужно регулярно мыть и дезинфицировать руки, а празднование различных событий лучше пропустить.
«И на выпускных мы должны помнить, что у каждого молодого человека есть родители и их пожилые родители, которые могут очень серьезно пострадать от болезни», - отметил Ратас.