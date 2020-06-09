Подайте, кто сколько может… на фоне Парада Победы

Юбилейный Парад Победы в Москве приближается с неотвратимостью выстрела после нажатия на спусковой крючок.
Пролитыми по этому поводу чернилами вполне можно было написать еще одну «Войну и мир». Чернилами в фигуральном смысле, конечно, поскольку нынче это сырьё для письма – такой же архаизм, как деревянная соха, которой тот же граф Толстой буровил землю в перерывах между написанием глав своей эпопеи. Нынче для описания мыслей и эмоций на тему готовящихся грандиозных торжеств, как их сторонники, так и оппоненты, вместо чернил, в сопоставимых объемах, обходятся кто чем может: типографской краской, цветной телекартинкой, а то и вовсе виртуальными средствами на мониторах своих и ваших девайсов.
Мы за ценой не постоим
На самом деле не вижу ничего криминального или даже просто негативного в том, что глава соседнего государства, как и все его соотечественники, хотят как-то по-особенному отметить 75-летие действительно Великой Победы.
Когда было объявлено, что это, казенно выражаясь, мероприятие намечено на ту же дату, в которую состоялся самый первый Парад Победы – 24 июня, то перед внутренним взором естественным образом всплыли незабываемые кадры кинохроники. Чётко печатая шаг, колонны советских воинов подходят к Мавзолею на Красной площади и, сделав поворот направо, мгновенно сбиваются с ритма и уже хаотичными рядами, почти бегом, устремляются к обозначенному месту, чтобы повергнуть ненавистные штандарты и знамена побежденного врага к древним стенам Кремля…
Уже, кстати, в самой этой хаотичности проглядывается некая символика: русский человек, до поры до времени выдерживая строго строевую симметрию парадного шага, в конце концов, срывается и в сердцах – поскорее избавиться от жгущих руки чужих символов! – именно брезгливо швыряет эти тряпки и цацки к подножию своей национальной святыни. Мне почему-то представляется, что, окажись (не дай Бог!) на месте этих славян их тевтонские противники, то они и при исполнении описываемого ритуала жёстко придерживались бы строя, механически чётко поворачиваясь всей шеренгой и отступая, чтобы дать место такой же следующей. Наши солдаты в этой ситуации оказались более эмоциональными и непосредственными, более человечными и потому более убедительными. Более Победительными!..
Я так подробно описываю эту сцену, потому что юбилейный парад виделся мне неким символическим «дублем» того, памятного Парада. Как сейчас говорят – реконструкцией событий срока давности длиной в три четверти века. Это было бы достойной данью памяти тех, кто завоевал и отстоял Победу.
Однако в действительности на 24 июня просто технически сдвинуты все те праздничные мероприятия, которые планировались на 9 Мая, но из-за коронавируса были отменены. Точнее – перенесены.
Таким образом, символический Парад Победы, скорее всего, станет лишь малой деталью, вмонтированной в ряд других праздничных событий этого дня. Деталью, которая практически полностью окажется заглушённой ревом пролетающих над Красной площадью реактивных самолетов и боевых вертолетов, лязгом гусениц тяжелой техники по брусчатке и раскатами мощного «ура!» из колонн бравой пехоты и десантников, движущихся мимо трибун.
С чувством сдерживаемой гордости российские СМИ сообщают, что для участия в праздновании приглашены воинские расчеты из 19 стран, включая бывшие союзные республики и государства антигитлеровской Коалиции. Аналогичные московскому парады состоятся в девяти городах-героях (а вот интересно, к слову, вообще-то считается ли таковым нынешний Санкт-Петербург или в отношении него применяется прежнее имя – Город-Герой Ленинград; логичнее был бы второй вариант) и девятнадцати городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений ВС России. При этом в одной только Москве участниками парада станут 14 тысяч военнослужащих и причастных к службе в армии лиц.
То есть торжества будут не просто масштабными, но поистине грандиозными. Чем это обернется государственной казне, можно только догадываться, и то смутно.
А как же насчет слезы младенца?
Но, в конце концов, и пусть себе. Ну, не наигрались еще некоторые взрослые дяди в войнушку, не набренчались автоматиками и не намахались сабельками, так чего уж – жалко, что ли?! Государство богатое, может себе позволить и не такое… А вот тут возникает, уж извините, когнитивный диссонанс.
Потому что очень трудно увязать в единое целое два текущих почти параллельно потока информации на большинстве российских телеканалов.
С одной стороны – периодически сменяющие друг друга бравурные сообщения о готовности к долгожданному празднованию, ради чего даже взят под жёсткий контроль (так и слышится «благодаря досрочному и успешному перевыполнению принятых на себя в честь знаменательной даты повышенных обязательств») зловредный коронавирус.
А с другой, иногда почти встык с новостными выпусками, звучат призывы: «Помогите выздороветь (выжить) маленькой Машеньке (Вовочке, Маратику, Русланчику и др.), чьё сердечко не справляется со своей задачей (чья врожденная патология мешает дышать; чьи крохотные мышцы поражены неизлечимым генетическим заболеванием). Только ваша поддержка позволит ребенку жить полноценной жизнью, потому что операция (курс лечения, необходимые медикаменты или оборудование) не по карману Машенькиной маме (родителям Вовочки, Русланчика и др.)!».
И называются суммы, которые необходимо срочно собрать, а чтобы это сделать, надо только позвонить по такому-то номеру и указать размер вашего пожертвования…
Я даже не ставлю под сомнение добросовестность авторов таких обращений. Хотя в принципе и такого исключить нельзя, но априори условимся, что все подобные объявления исходят от людей, которые руководствуются чистыми помыслами и благими целями.
В этой связи меня ставит в тупик другое. Ведь каждый раз речь идет о суммах, самой большой из которых вряд ли хватит, чтобы покрыть стоимость одной четверти часа помпезных праздничных мероприятий, намечаемых на 24 июня в Москве и других городах России. Так неужели государство, чьи лидеры и чей народ так гордятся (и вполне справедливо!) одержанной 75 лет назад Великой Победой, не в состоянии помочь своим маленьким согражданам? И не подаянием от добрых людей, эта традиция, действительно, сильна в народе, но не надо её столь нещадно эксплуатировать.
Не нравственнее ли…
Хотя нет, здесь форма вопроса неуместна. Это на самом деле безнравственно – тратить безумные с точки зрения любого здравомыслящего человека деньги на показуху, в то время, когда рядом так много детей нуждаются в сравнительно ничтожных с точки зрения госбюджета суммах, чтобы стать здоровыми и счастливыми. А, судя по обилию подобных телеобращений, их действительно много.
И мне не кажется, а в самом деле на этом фоне приветственно махать рукой с трибуны проходящим мимо гвардейцам и баллистическим ракетам должно быть стыдно. Какое-то во всём этом видится бесовство…