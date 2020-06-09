Подайте, кто сколько может… на фоне Парада Победы

С чувством сдерживаемой гордости российские СМИ сообщают, что для участия в праздновании приглашены воинские расчеты из 19 стран, включая бывшие союзные республики и государства антигитлеровской Коалиции. Аналогичные московскому парады состоятся в девяти городах-героях (а вот интересно, к слову, вообще-то считается ли таковым нынешний Санкт-Петербург или в отношении него применяется прежнее имя – Город-Герой Ленинград; логичнее был бы второй вариант) и девятнадцати городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений ВС России. При этом в одной только Москве участниками парада станут 14 тысяч военнослужащих и причастных к службе в армии лиц.

То есть торжества будут не просто масштабными, но поистине грандиозными. Чем это обернется государственной казне, можно только догадываться, и то смутно.

А как же насчет слезы младенца?

Но, в конце концов, и пусть себе. Ну, не наигрались еще некоторые взрослые дяди в войнушку, не набренчались автоматиками и не намахались сабельками, так чего уж – жалко, что ли?! Государство богатое, может себе позволить и не такое… А вот тут возникает, уж извините, когнитивный диссонанс.

Потому что очень трудно увязать в единое целое два текущих почти параллельно потока информации на большинстве российских телеканалов.

С одной стороны – периодически сменяющие друг друга бравурные сообщения о готовности к долгожданному празднованию, ради чего даже взят под жёсткий контроль (так и слышится «благодаря досрочному и успешному перевыполнению принятых на себя в честь знаменательной даты повышенных обязательств») зловредный коронавирус.

А с другой, иногда почти встык с новостными выпусками, звучат призывы: «Помогите выздороветь (выжить) маленькой Машеньке (Вовочке, Маратику, Русланчику и др.), чьё сердечко не справляется со своей задачей (чья врожденная патология мешает дышать; чьи крохотные мышцы поражены неизлечимым генетическим заболеванием). Только ваша поддержка позволит ребенку жить полноценной жизнью, потому что операция (курс лечения, необходимые медикаменты или оборудование) не по карману Машенькиной маме (родителям Вовочки, Русланчика и др.)!».

И называются суммы, которые необходимо срочно собрать, а чтобы это сделать, надо только позвонить по такому-то номеру и указать размер вашего пожертвования…

Я даже не ставлю под сомнение добросовестность авторов таких обращений. Хотя в принципе и такого исключить нельзя, но априори условимся, что все подобные объявления исходят от людей, которые руководствуются чистыми помыслами и благими целями.

В этой связи меня ставит в тупик другое. Ведь каждый раз речь идет о суммах, самой большой из которых вряд ли хватит, чтобы покрыть стоимость одной четверти часа помпезных праздничных мероприятий, намечаемых на 24 июня в Москве и других городах России. Так неужели государство, чьи лидеры и чей народ так гордятся (и вполне справедливо!) одержанной 75 лет назад Великой Победой, не в состоянии помочь своим маленьким согражданам? И не подаянием от добрых людей, эта традиция, действительно, сильна в народе, но не надо её столь нещадно эксплуатировать.

Не нравственнее ли…

Хотя нет, здесь форма вопроса неуместна. Это на самом деле безнравственно – тратить безумные с точки зрения любого здравомыслящего человека деньги на показуху, в то время, когда рядом так много детей нуждаются в сравнительно ничтожных с точки зрения госбюджета суммах, чтобы стать здоровыми и счастливыми. А, судя по обилию подобных телеобращений, их действительно много.