Центристы не хотят платить 40 000 евро за «Русский вопрос»: подана кассация в Госсуд

Центристская партия обжаловала в Госсуде решение, по которому политическая сила должна вернуть в бюджет столицы свыше 40 000 евро. Соответствующее требование по отношению к организации ранее вынесла Комиссия по надзору за финансированием партий, посчитавшая, что семь телепередач «Русский вопрос» на ПБК представляли собой скрытую рекламу центристов.
По состоянию на 9 июня Государственный суд не занял позицию по представленной кассационной жалобе на решение Таллиннского окружного суда от 30 апреля, окружной суд, в свою очередь, оставил в силе решение суда первой инстанции, передает Rus.ERR.
В середине ноября 2019 года Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Центристской партии на предписание Комиссии по надзору за финансированием партий, согласно которому центристы должны вернуть в бюджет столицы свыше 40 000 евро.
Согласно предписанию, которое комиссия 12 октября 2018 года сделала Центристской партии, политическая сила должна вернуть городу 40 387 евро и 20 центов: именно в такую сумму обошлись семь телепередач «Русский вопрос» 2017 года, которые, по оценке комиссии, являются скрытой политической рекламой.