Центристы не хотят платить 40 000 евро за «Русский вопрос»: подана кассация в Госсуд

По состоянию на 9 июня Государственный суд не занял позицию по представленной кассационной жалобе на решение Таллиннского окружного суда от 30 апреля, окружной суд, в свою очередь, оставил в силе решение суда первой инстанции, передает Rus.ERR.

В середине ноября 2019 года Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Центристской партии на предписание Комиссии по надзору за финансированием партий, согласно которому центристы должны вернуть в бюджет столицы свыше 40 000 евро.