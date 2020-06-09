В доме призрения Вяйке-Маарья проведут повторное тестирование на коронавирус

Волостная управа Вяйке-Маарья договорилась с Департаментом здоровья, что в четверг в доме призрения Вяйке-Маарья будет проведено повторное тестирование постояльцев и сотрудников на коронавирус, пишет Virumaa Teataja.
Результаты тестов выяснятся к вечеру пятницы, и волостная управа обещает сразу их обнародовать.
На прошлой неделе у одного из сотрудников дома призрения обнаружили заражение коронавирусом. До того, как у него была взята положительная проба, он не ходил на работу несколько дней.
В прошлый четверг были протестированы все жильцы и сотрудники дома призрения и два социальных работника, которые постоянно контактирует с людьми из дома призрения, все пробы оказались отрицательными.