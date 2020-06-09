На какие вопросы не отвечает экспресс-тест на коронавирус? Объясняет врач

Следует иметь в виду, что международные организации здравоохранения не рекомендуют экспресс-тесты для диагностики на индивидуальном уровне, а скорее в популяционных исследованиях, пишет Med24.

Если человек чувствует себя больным, поможет ли быстрый тест выяснить, не коронавирус ли стал причиной этого? Кютт говорит, что быстрый тест не отвечает на этот вопрос. Это может определить только только ПЦР-исследование в реальном времени на основе пробы из носа или горла.

После того, как человек переболел Covid-19, наличие антител подтверждает, что теперь у выздоровевшего возник иммунитет и больше нет риска заболеть? По словам Кютт, сейчас нет основанных на доказательствах данных о том, развивается ли иммунитет после перенесенного заболевания и, если да, то как долго.