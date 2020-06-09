Вирусолог Ирья Лутсар: до Ивановой ночи разговора о смягчении ограничений не будет

Руководитель научного совета по распространению Covid-19, вирусолог Ирья Лутсар сказала, что прежде, чем снимать ограничения, надо дождаться снижения числа новых случаев. «Все останется так, как есть», - заявила Лутсар, добавив, что по-прежнему будет действовать необходимость соблюдать дистанцию, не устраивать больших праздников, не собираться на мероприятиях на открытом воздухе более ста человек.

Лутсар отметила, что школьные выпускные, может быть, и не слишком большая проблема, однако если во время церемонии на свежем воздухе вдруг начался дождь и все отправились в помещение, где тесно и влажно, это как раз то, что нужно вирусу для распространения. «Возможно, следующие послабления можно будет ввести после получения следующих результатов исследования, которые должны поступить к Иванову дню», - отметила она.