Cкорая оказала бомжу первую помощь и препоручила его водителю автобуса. Разве так можно?

"Оказав первую помощь, медики посадили бомжа в подошедший к остановке автобус 41-го маршрута и сказали водителю, что этому мужчине нужно на Балтийский вокзал", - описал очевидец. Ему самому предстояло ехать тем же маршрутом, поэтому чуть позже он стал свидетелем развития ситуации на конечной остановке автобуса, у железнодорожного вокзала: покинув автобус, мужчина улегся на асфальт прямо у остановки в одной футболке.

"Если ему было так плохо, почему скорая отпустила его? А если он был настолько пьян, разве не следовало отправить его протрезвляться?" - изумляется очевидец.

Пресс-секретарь Таллиннского автобусного объединения Ольга Полиенко подтвердила, что такой случай действительно имел место 5 июня в районе 9 утра.

"Человеку стало плохо, к остановке подъехала скорая, его осмотрели, а затем попросили водителя автобуса подвезти его. Наш водитель пошел навстречу медикам, взял пассажира, высадил его на конечной, убедился, что тот может идти самостоятельно, и только после этого поехал дальше по маршруту", - сказала Полиенко.

Пресс-секретарь TLT отметила, что на курсах повышения квалификации водителям общественного транспорта постоянно напоминают о том, что необходимо уделять больше внимания пассажирам и всегда оказывать им первую медицинскую помощь в случае непредвиденных проблем со здоровьем до прибытия скорой.

"Наше предприятие ежедневно работает над тем, чтобы общественный транспорт был безопасным, удобным и быстрым для всех пассажиров", - добавила она.

"В случае возникновения какой-либо внештатной ситуации водитель обязан незамедлительно сообщить об этом диспетчеру, который в свою очередь (исходя из ситуации) должен вызвать на место или наших партнеров из охранной фирмы, или же, если ситуация того требует, бригаду скорой помощи или представителей полиции", - описала Полиенко внутренний распорядок в фирме.

"Если плохое самочувствие пассажира связано с сильным опьянением, то скорая также может вызвать патруль полиции, который отправит его в вытрезвитель. В данном случае уже вопрос к скорой - почему они так не сделали", - добавила пресс-секретарь.