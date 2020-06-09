Литовская компания курьерских услуг выходит на эстонский рынок: она будет конкурировать с Wolt и Bolt

Как сообщил в переданном BNS пресс-релизе представитель стартапа, новая фирма обещает составить конкуренцию крупным курьерским компаниям наподобие Omniva и доставщикам еды, таким как Wolt и Bolt.

По словам соучредителя и исполнительного директора Ziticity Лаймонаса Норейки, у эстонских интернет-магазинов есть еще масса возможностей для улучшения доставки товаров.

«Эстонские клиенты привыкли к тому, что даже заказав товары в интернет-магазине, который находится в том же городе, они вынуждены ждать доставки в течение нескольких дней. Часто, чтобы получить сообщение о доставке в посылочный автомат, может потребоваться до недели. В более крупных странах, таких как Франция или США, о столь долгом ожидании не может быть и речи – клиенты привыкли получать товары домой в тот же день или даже в течение часа», - сказал Норейка.

Ziticity предлагает курьерские услуги «от двери до двери» интернет-магазинам и ресторанам. Услуга с английским названием last mile delivery стала очень популярной во всем мире: ее цель ускорить доставку товаров со склада до дома покупателя, тем самым снижая затраты продавца на логистику.

Ziticity является первым поставщиком таких услуг на эстонском рынке – среднее время доставки заказов в Таллинне у компании составляет 37 минут.

«В качестве варианта мы предлагаем интегрировать решение Ziticity с сайтом ресторана, что работает лучше, когда заказов очень много», - пояснил Норейка суть предлагаемых ресторанам решений.