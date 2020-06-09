Кристина Каллас: не понимаю, зачем у людей должно быть дома оружие

«Нет никаких причин, по которым у людей должно быть дома оружие. Кроме, разумеется, тех, кто занимается охотой», - сказала Кристина Каллас во вторник в передаче « Особый взгляд » на радиостанции «Радио 4», добавив, что выражает личное мнение, а не партии.

По словам Каллас, если же оставить действующую систему, то следует проводить психологическую проверку имеющих право на оружие чаще, чем раз в пять лет, как это делается сейчас. «За пять лет психологическое состояние человека может очень серьезно измениться, особенно если он активно употребляет алкоголь», - отметила Каллас, по мнению которой, также следует проводить больше социальных кампаний по борьбе с пьянством и перестать снижать акцизы на алкогольные напитки.