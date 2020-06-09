Рост занятости в Эстонии в первом квартале был выше среднего по ЕС и еврозоне

В Латвии в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года выросла на 0,2%, что ниже среднего по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне.

Наибольший рост занятости наблюдался на Мальте (+6,4%), в Люксембурге (+2,9%), на Кипре (+2,4%), в Ирландии (+2,2%) и Эстонии (+1,5%). В Литве, как и в Нидерландах и Словении, количество занятых лиц увеличилось на 1%.

Годовой прирост занятости в первом квартале зарегистрирован в 21 стране ЕС, по которым доступны данные, снижение занятости отмечено в Болгарии (-1,3%), Португалии и Словакии (в обеих странах -0,5%), Чехии (-0,4%), Венгрии (-0,2%) и Швеции (-0,1%).

В среднем как по ЕС, так и по еврозоне годовой прирост занятости в первом квартале составил 0,4%. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года занятость в ЕС упала на 0,1%, в еврозоне - на 0,2%.

За квартал занятость уменьшилась в 13 странах ЕС, выросла в 10 странах блока, а в Чехии, Дании, Германии и Словении этот показатель не изменился.