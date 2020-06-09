Российский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за допинг

Решение о дисквалификации принял Спортивный арбитражный суд (CAS). Дисквалификация россиянина отсчитывается с 5 июня 2020 года и будет длиться до 4 июня 2024 года, передает Русский TVNET.

Также сообщается, что результаты спортсмена в период с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года будут аннулированы.

35-летний Шустов - чемпион Европы (2010), чемпион России (2010), а также серебряный призёр чемпионата России (2011). В 2011 году Шустов на чемпионате Европы в закрытых помещениях установил свой личный рекорд (2,34 м) и завоевал бронзу.